Johnny Depp participará en el desfile de Savage X Fenty de Rihanna

Sin embargo, el anuncio de la participación de Depp en el desfile de Rihanna no sólo ha generado curiosidad y expectativa entre sus seguidores, sino también algo de polémica. Y es que algunos han cuestionado el que la cantante, víctima de abuso doméstico en el pasado, haya invitado a Depp a participar en el show tras su mediático juicio contra Amber Heard.

Las novedades del juicio más sonado del año

A principios de junio, los miembros del jurado del comentado caso entre los actores sentenciaron que Heard había difamado a su exmarido en el artículo que publicó en The Washington Post presentándose como víctima de maltrato doméstico. El jurado reconoció que Depp también la había difamado a ella en una de las tres afirmaciones juzgadas, pronunciada por su abogado, y la sentencia dictó que Heard debía pagarle 15 millones de dólares a Depp y él dos millones de dólares a ella.

©GettyImages



El juicio de la expareja acaparó los reflectores

Sin embargo, el actor acaba de presentar esta semana, ante el Tribunal de Apelaciones de Virginia, acaba de presentar una apelación alegando que el jurado se equivocó cuando falló a favor de su exmujer en un solo cargo de difamación.

El juez dictaminó que uno de los abogados de Johnny, Adam Waldman, difamó a Amber diciendo a un medio de comunicación que ella había mentido al describir una pelea que terminó su matrimonio.

Depp señala que fue su abogado el que dijo esa afirmación no él, y que no se le debe responsabilizar sus comentarios. Además, el actor señala que el equipo legal de Amber no pudo demostrar que Waldman hizo esas declaraciones con malicia, un requisito indispensable para ganar una demanda por difamación.