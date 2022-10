Lourdes del Río sobre su lucha contra el cáncer: ‘Siento que soy imparable’

“Sabía que me iba a enfrentar a un camino muy difícil pero estaba dispuesta a hacerlo, y bueno, ese camino ha sido lleno también de muchas bendiciones… Ha sido tanto el amor que he recibido que por momentos verdaderamente ni me acuerdo de que lo que ha provocado ese ha sido un diagnosticó tan devastador”, comentó.

La razón por la que decidió hace pública su lucha

Cuestionada por Ramos, Lourdes explicó la razón por la que decidió compartir con el público los detalles de su enfermedad y el tratamiento. “Todo el proceso decidió hacerlo desde el inicio y todos los días le doy gracias a Dios por haberlo hecho, porque no tienes idea de la cantidad de vidas que estoy impactando, la cantidad de vidas que en teoría estoy salvando”, dijo.

“Gente que le tenía pánico a las mamografías y que ya se han dado cuenta de que es algo vital… Y también la gente que estaba tirada en el suelo, no sólo por un diagnóstico de cáncer, sino porque no veían esperanza, y yo que me proclamaba vivir en positivo, ahora puedo mirar más a los ojos a la gente porque estoy viviendo algo duro y sigo viviendo en positivo”, expuso.

©@lourdes_delrio



Lourdes no se arrpiente de hacer pública su lucha