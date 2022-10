Con 33 años y una vida por delante, Adamari López se enteró que tenía cáncer de mama. Para la actriz fue un shock, pero se mantuvo positiva y llena de fe para salir adelante.

“De manera casual me toqué un seno y me encontré que tenía una bolita que no me parecía normal. Pensé que, como tenía el período, pensé que era un nódulo de esos que salen. Pero aun así fui al doctor por otro dolor que me dio en otra parte de cuerpo”.

“Del dolor que tenía en el estómago no salió nada, pero si salió entonces que tenía un tumor, que al radiólogo le pareció un tumor que había que biopsiar. Y de ahí en adelante toda esa montaña rusa de sentimientos y emociones que desencadenaron encontrar que tenía un tumor maligno en el seno, las operaciones, las opiniones médicas y todo el proceso que se tuvo que pasar para recuperarme de la enfermedad”.