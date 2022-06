Lourdes del Río se recupera de una segunda cirugía para erradicar el cáncer; esta vez fue en el rostro

“Tengo que darles las gracias, sus mensajes son maravillosos me siento tan útil y tan comprometida ayudando a otros. Me han escrito muchas mujeres que han recibido diagnósticos, que tienen miedo o que están desorientadas”, indicó. “Yo no soy experta, pero lo estoy viviendo y lo estoy manejando de la mejor manera posible con mi positivismo y mi fe y eso es lo que les transmito y les paso información de lo poco que he aprendido en este caminar y les deseo la mejor de las suertes”.

