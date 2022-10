Rafa Nadal y Mery Perelló dan la bienvenida a su primer bebé

¡Rafa Nadal y su esposa, Mery Perelló, ya son papás! La pareja dio la bienvenida a su primer bebé este sábado por la tarde (hora local), en una clínica en Palma de Mallorca a la que Mery ingresó el viernes por la tarde. Al parecer, los orgullosos padres llamarán al bebé Rafael, siguiendo la tradición de nombrar a su primer hijo tal como su papá.

El niño nació justo en la semana 37 del embarazo y tanto la madre como el pequeño se encuentran en buenas condiciones, según reportes de medios españoles. Mery habría pasado las últimas semanas de la dulce espera con complicaciones de salud. Incluso sus médicos habían analizado la posibilidad de que el pequeño naciera por cesárea; en su lugar, optaron por el reposo absoluto que permitió que el embarazo se diera de manera natural.

Rafa pudo estar junto a su esposa en este momento tan especial de sus vidas, pues hace semanas regresó a su lado luego de su derrota en los octavos del US Open con Frances Tiafoe. “Necesito volver a casa, tengo cosas mucho más importantes que atender. Ahora es momento de tener a mi primer hijo y confiar en que todo salga bien”, expresó en aquel entonces, prioridades que todos entendieron.

Con las cosas bajo control, los felices padres celebran esta nueva etapa familiar que inicia justo tres años después de que se dieran en “sí, acepto” en Sa Fortalesa de Pollença en las Islas Baleares. Un niño muy esperado que llegó para poner el broche de oro en su matrimonio y llenarlos de alegría.

Así, Rafa se convierte en el último integrante del Big Three en ser papá, pues Roger Federer es padre de las mellizas Myla y Charlen además de los mellizos Leo y Lenny. Novak Djokovic, por su parte, tiene un pequeño llamado Stefan y una nena de nombre Tara.

Rafa Nadal, ¿se retira?

Con el nacimiento del primer bebé de Rafa y Mery, la duda vuelve a surgir. Y es que el originario de Manacor había dejado el precedente de que al convertirse en padre, sería el momento de retirarse del tenis. A ello se suman las serias lesiones que ha tenido en los últimos meses, una de ellas, en la región abdominal que lo obligó a retirarse a sólo un día de la semifinal en Wimbledon.

Sin embargo, el tenista lo tiene claro y aún no ha llegado el momento de colgar la raqueta. A mediados de junio expresó en una conferencia de prensa que “La forma en que cambia la vida no lo sé, porque no tengo experiencia en ello, pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional”.

Rafa y Mery, un amor sólido de más de casi dos décadas

Rafa Nadal y Mery Perelló se conocieron desde muy jóvenes, un amor que surgió en las aulas de un colegio y con Maribel, la hermana de Rafa como Cupido. Mery estudió en el colegio Pureza de María de Manacor, la misma escuela a la que asistía Maribel. Empezaron a salir en 2005 y en 2018 se comprometieron en un romántico viaje a Roma.