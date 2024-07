Michelle Renaud, maravillada con los cambios de su cuerpo para alimentar a su bebé

Michelle Renaud está más que plena con su papel como mamá de un pequeñito recién nacido. Si bien Milo es su segundo bebé, no ha dejado de maravillarse con los cambios que experimenta el cuerpo de una mujer no sólo para dar vida a un nuevo ser humano, sino también para alimentarlo y darle todo lo que necesita durante sus primeros meses.

Con una linda foto que demuestra su felicidad, la originaria de México compartió una bella reflexión sobre esta habilidad femenina. "El cuerpo de la mujer no me deja de sorprender. No sólo salió de mí este bebecito enorme, también vive de mí", anotó para sus seguidores.

En la tierna postal maternal se aprecia cómo alimenta al pequeño Milo, un lazo entre madre e hijo con la que crea una conexión única. "La lactancia es algo que me vuela la cabeza", confesó junto a la fotografía, la cual también decoró con los emojis de corazón.

Sincera, reconoció que no siempre es sencillo y que pueden haber días que la preocupen, aunque el proceso natural se encarga de tranquilizarla. "Por momentos puede ser retadora y demandante", expresó.

Y confesó: "A veces siento que no me salen más de dos onzas (de leche) y aún así mi bebé crece por día más de lo que parece alimentarse". Impresionada, la feliz mamá concluyó: "La lactancia materna es magia. La conexión y lo que siento".

Una nueva vida junto a su familia

Milo llegó al mundo el pasado 28 de junio, y con su nacimiento Michelle Renaud y su esposo, Matías Novoa, iniciaron nuevos planes familiares con los que cambiaron todo su entorno. La pareja decidió mudarse de México a Madrid, España, en donde nació su primer hijo en común. Michelle fue la primera en llegar a su nuevo hogar acompañada de su hijo, Marcelo, a quien tuvo durante su matrimonio con Josué Alvarado.

Semanas después Matías se unía a ella para esperar pacientes por la cigüeña mientras decoraban la habitación del pequeño. La familia estuvo completa tan sólo días después del nacimiento de Milo, cuando Axel, el primogénito del actor, llegó a Madrid para conocer a su nuevo hermanito.

Desde entonces, Michelle no ha hecho más que compartir con sus fans lo tranquila que se encuentra disfrutando de esta nueva etapa de su vida, en la que se ha dejado ver muy sonriente en las primeras fotos junto al pequeño, aunque aún sin mostrar su carita.