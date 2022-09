Clarissa Molina celebra en grande su cumpleaños 31 ¡con una pool party sorpesa!

“¡Traté de resumirlo en minutos pero les confieso que duramos hasta las 3am bailando y disfrutando! ¡Gracias a todos los que vinieron! ¡Y gracias a ustedes por todos sus hermosos mensajes y bendiciones!”, agregó muy contenta por celebrar este día de una forma tan especial.

Clarissa Molina, un cumpleaños lleno de trabajo y diversión

El viernes 23 de septiembre, Clarissa cumplió 31 años, e inició su gran día en casa, de regreso de la gala Univisionarios, en la que lució un vestido largo en tono azul claro con un maquillaje cargado en los ojos que la hizo ver espectacular.

“A minutos de mi cumple no me quiero quitar el maquillaje”, dijo a sus fans muy contenta con el resultado con el que se presentó en el evento de Univision. Más tarde, con una foto bajo los rayos del sol, escribió: “🥳¡It’s my birthday! ¡Es mi cumpleaños! 🙏🏼”, una imagen con la que conmemora esta fecha, tal como lo ha hecho en sus cumpleaños pasados.