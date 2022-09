Khloé Kardashian está enfocada en su faceta como madre de dos pequeños, pero al parecer no está cerrada al tema del amor. Tras su mediática ruptura con Tristan Thompson, la fundadora de Good American se ha centrado en la crianza compartida de sus hijos; True, de cuatro años, y el bebé de un mes de nacido, que llegó al mundo el pasado 5 de agosto, a través de un vientre de alquiler. No hace mucho, Khloé lo presentó en el primer episodio de su reality The Kardashians.

Sin embargo, hace unos días, Khloé protagonizó un posado con el actor Michele Morrone, protagonista de la película de Netflix 365 Días. La estrella de televisión y el artista se encontraron en el desfile de Dolce&Gabbana en el Milan Fashion Week. Pero, ¿qué sabemos de este guapo actor? Te lo presentamos.