12 looks de invitadas virales que te ayudarán a inspirarte si tienes bodas este invierno

3 12

© @mariahernandezc

Con abrigo de terciopelo

El juego de texturas habitual en vestidos hechos a medida o diseños de novia llega a los looks de invitada para hacerlos mucho más especiales. Ejemplo de ello es este estilismo de la instagrammer María Hernández, firmado por Is Coming, que mezcla una falda ligera y semitransparente con un cuerpo de terciopelo verde y un abrigo a juego con el mismo. Una fórmula que no defrauda si se escoge para un enlace de otoño o invierno.