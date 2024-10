6 trucos para no pasar frío ni calor en una boda de otoño con prendas que podrás reutilizar después

Las bodas que se celebran en octubre y en noviembre cuentan con varios atractivos, comenzando por el precioso paisaje otoñal de hojas marrones y amarillas que ofrece esta temporada, así como por el tiempo, libre ya del calor sofocante del verano. Pero es precisamente este último factor el que en ocasiones complicar un poco la elección del look de invitada. "¿Qué me pongo?" es la eterna pregunta antes de asistir a estas ceremonias, en las que no sabes si hará tanto frío como para llevar abrigo o todavía no el suficiente para poder apostar por los tirantes o las sandalias. Si te encuentras en esa tesitura, es posible que estas líneas te sirvan de inspiración: hemos preparado una pequeña guía con algunos consejos útiles que puedes aplicar, apostando por prendas y accesorios que salvarán tu estilismo y podrás seguir llevando después en otras ocasiones.

1 6 © Elena Moore Vestidos de manga asimétrica Un término medio que puede ser la solución para chicas calurosas, pero que no se quieran arriesgar del todo llevando un diseño de tirantes. Estos vestidos de manga larga que dejan un hombro al descubierto, o bien aquellos de escote Bardot con un solo tirante, resultan muy elegantes y además siempre puedes acompañarlos con una chaqueta larga o abrigo. Apuesta por colores lisos para poder transformarlos a tu gusto a través de los accesorios y así darles nuevas oportunidades en otros eventos. En la imagen, el modelo Christine en verde satinado de la firma Elena Moore (310 euros). © THE ARE Vestido 'Amélie' en color ciruela (139,95 euros) © Mattuî Vestido 'Livia' en azul marino con manga murciélago (179 euros)

2 6 © Nice Hand Una falda o pantalón especial ¿Buscas una alternativa al vestido a la que darle después mucho uso? Entonces las faldas midi son para ti. Escoge una de diseño especial, ya sea con un vistoso estampado como esta de la firma Nice Hand con efecto de pinceladas (95 euros), o bien un modelo con detalles de lentejuelas o pedrería. Será tan sencillo completar después el look como decantarse por una blusa lisa de color negro, ya sea de manga corta o larga, dependiendo del tiempo. © ZARA Falda 'midi' de tablas con bordados (79,95 euros) © ZARA Pantalón de lentejuelas y cintura elástica (59,95 euros)

3 6 © Launchmetrics Spotlight 'Total look' en el color de la temporada Es el truco para vestir bien que aplican las estilistas y que puede servir de ayuda a aquellas indecisas que no sepan qué combinación de colores hacer en su look. ¿Solución? Optar por un conjunto monocromático de dos piezas que, pasado el evento, puedes reutilizar por separado. Y nada mejor que apostar por el burdeos o berenjena que domina las tiendas este otoño. © B.A.G Falda 'Padilla' con lazada (470 euros) © Maksu Falda 'Olivia' de tejido aterciopelado (150 euros)

4 6 © Aryentto Capa, mantón o poncho Si no quieres llevar abrigo, pero tampoco pasar frío en estas bodas (especialmente si sabes que tendrás que estar al aire libre), apostar por una de estas tres opciones se convierte casi en un requisito. Nuestra recomendación es que escojas modelos calentitos, de punto grueso o pelo, para que después puedas llevarlas con otros conjuntos informales, junto a vaqueros y botas, sumándote así la tendencia boho chic que Chloé ha impuesto este otoño. Esta capa de terciopelo en color negro, es de la firma Aryentto (100 euros).

© Latouche Capa con pelo de Latouche, en El Corte Inglés (59 euros) © Mango Pañuelo mezcla lana cashmere (35,99 euros)

5 6 © Miphai Traje, una opción muy versátil Cada vez son más las invitadas que defienden el pantalón en las bodas, algo que durante los meses más fríos resulta todo un acierto. Y es que estos conjuntos con chaqueta nos salvan de tener que llevar una prenda de abrigo extra y además pueden quedar genial. Ya sea en colores lisos, bordados, estampados, con brillo... Son posiblemente una de las compras más fáciles de reutilizar después, una inversión que sin duda merece la pena. Este en azul de tejido jacquard es el modelo Kate de Miphai (americana 139,99 y pantalón 99,99 euros) © Vogana Chaqueta (195 euros) y pantalón 'Gilda' (129 euros) © Mattuî Top (99 euros) y pantalón 'Florence' (89 euros)