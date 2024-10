12 vestidos 'midi' fluidos y satinados con los que serás la más elegante de una boda al trabajo

10 12

Un básico

The Are presenta un vestido negro básico que no puede faltar en ningún armario (69,95 euros). Este modelo de poliéster de tacto suave ofrece una silueta ideal para estilizar cualquier figura, con un pronunciado escote en la espalda. Su caída es espectacular, y las mangas ligeramente acampanadas son un detalle único. Su diseño minimalista nos permite combinarlo de formas sencillas, con accesorios discretos y unas botas clásicas, o elevarlo con prendas más llamativas como chaquetas estampadas, joyas maxi y zapatillas de colores. The Are es una marca española que apuesta por prendas versátiles, modernas y juveniles.