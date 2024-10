Barbara Palvin anuncia con un divertido vídeo y un tierno mensaje de Dylan Sprouse que desfilará para Victoria's Secret

¡Ha llegado el gran día! Después de seis años, regresa por todo lo alto uno de los acontecimientos de moda más emblemáticos de la historia, el desfile de Victoria's Secret, una cita que llevó al Olimpo de la moda a 'ángeles' como Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel o Jasmine Tookes, algunas de las cuales han confirmado ya su regreso a la pasarela más deslumbrante del mundo. Este evento, que nació en 1995, supuso durante 23 años una auténtica revolución en la que la firma de lencería presentaba sus diseños de una forma absolutamente teatral, acompañados de espectaculares accesorios, zapatos, joyas, y, por supuesto, ¡alas! A falta de apenas unas horas para descubrir con qué nos sorprenderá la marca en su esperado retorno -y cómo se adaptará a los nuevos tiempos- otra top model ha confirmado que volverá a formar parte del espectáculo: Barbara Palvin, quien lo ha hecho mediante un divertido vídeo con cameo de su marido, Dylan Sprouse, incluido.

Un regreso con claros objetivos

Fue en 2018 cuando Victoria's Secret decidió poner en pausa su famoso desfile tras verse la empresa envuelta en diferentes polémicas, incluyendo quejas por parte de las clientas, que reclamaban mayor diversidad en su casting. Poco a poco, empezaron a adaptar sus campañas buscando esa inclusividad y, hace unos meses, anunciaron que volvían con más fuerza que nunca y con ganas de mostrar esos cambios. "Hemos leído los comentarios y os hemos escuchado. El Victoria's Secret Fashion Show está de vuelta y reflejará lo que somos a día de hoy, además de todo aquello que ya conocéis y os encanta: el glamour, la pasarela, las alas, las actuaciones musicales y mucho más. ¡Estad atentos! Va a ser icónico" escribían hace unos meses.

En las últimas horas, la firma ha compartido un vídeo en el que reconfirman que Barbara formará parte del show esta noche. Y decimos reconfirman porque la modelo húngara fue, precisamente, una de las primeras que anunció el regreso del desfile, por lo que su participación se dio por hecho desde ese instante. El pasado mayo publicó un trend de Tik Tok junto a sus compañeras Romee Strijd y Luna Bijl haciendo referencia a un audio de las Kardashian en el que se escucha "¿nos habéis echado de menos? porque nosotras a vosotros sí".

"¿Alguien ha visto mi bata?" comienza preguntando Barbara, mientras la cámara apunta a esta emblemática prenda rosa satinada que habitualmente lucen las modelos en el backstage. "¡He vuelto! Estoy muy emocionada por ver qué voy a llevar en el desfile, quiero decir, han pasado seis años y estamos de vuelta, estoy emocionada por ver a todas las chicas, los artistas, las alas, el brillo…" continúa. Tras mostrar cómo se da los últimos retoques para el fitting, lanza un beso y se despide de su marido, el actor Dylan Sprouse. La sorpresa llega cuando le enfocan y podemos ver que él también lleva la bata y los famosos parches antiojeras tan típicos de los momentos previos a los desfiles.

Dyan causa furor en redes

Este cameo del inolvidable chico Disney -recordemos que encarnaba a Zack Martin, uno de los mellizos de Hotel, dulce hotel- ha revolucionado una vez más a las fans de la pareja, quienes adoran la espontaneidad de ambos. Además, ha terminado de derretirnos con el comentario que ha dejado en el vídeo, que podemos traducir como "Soy el presidente del club de fans de Barbara". "Dylan es el jefe del fandom", "Me muero de amor con vosotros", "Por fin la marca nos ha escuchado" o "Nuestro ángel favorito y su absoluto rey" son solo algunos de los miles de mensajes que acumula la publicación.

No es la primera vez que el actor enamora con sus gestos, siempre cariñosos y divertidos, hacia Barbara, con la que se casó el año pasado en una ceremonia de ensueño que sigue inspirando a las novias de hoy. En 2018, tras este mismo desfile, las redes le otorgaron el título de 'mejor novio del mundo' por méritos propios, ya que, según Barbara se bajó de la pasarela, le llevó una bolsa de la cadena de comida rápida Shake Shack repleta de hamburguesas y patatas fritas, algo que, de por sí, suena delicioso, pero que, si tenemos en cuenta que la modelo llevaría semanas siguiendo una dieta y rutina de ejercicio de lo más estricta, posiblemente era un auténtico manjar para ella.

La historia de Barbara en Victoria's Secret

La modelo húngara debutó sobre la pasarela de purpurina en el año 2012, cuando apenas tenía 19 años. Repitió en 2018 y, desde entonces, participó en numerosas campañas y actos publicitarios de la firma, hasta que en 2019 adquirió, por fin, el codiciado título de ángel oficial, tal y como anunció, muy emocionada, a sus seguidores con estas palabras: "No sé por dónde empezar, pero lo intentaré: nunca pensé que sucedería y ha superado todas mis expectativas. ¡Estoy muy emocionado de anunciar que oficialmente soy un ángel de Victoria's Secret! Gracias por creer en mí. Hubo momentos en los que dejé que mis propios pensamientos me frenaran y fue difícil alejarme de ellos, pero mi familia, mi equipo, Ed y todos en Victoria's Secret siempre estuvieron allí para apoyarme y animarme. Me enorgullece representar a Hungría, y lo más importante, a todos vosotros en este nuevo capítulo de mi vida. Muchas gracias a todos de nuevo".