12 ideas fáciles para vestir en verano cuando llueve y bajan las temperaturas

Puede que no estemos preparadas para aceptar todavía que la temporada estival está llegando a su fin, pero las bajas temperaturas con las que se presenta la última semana de agosto, se han encargado de recordárnoslo. La lluvia y el declive del termómetro con el que nos despedimos de este mes, nos empujan a buscar combinaciones que nos ayuden a sobrevivir con estilo a estos días. ¿Cómo conseguirlo cuando todavía no ha llegado el momento de hacer el cambio de armario? Te dejamos algunos trucos, combinaciones y looks de expertas para que no resulte tan complicado.

1 12 Hora de sacar de nuevo la americana Puede convertirse en una socorrida prenda de abrigo para estos días en los que todavía no hace el suficiente frío como para llevar una chaqueta vaquera o de cuero. Un básico elegante que también encaja con vestidos de verano y que podremos quitarnos y llevar en la mano en cualquier momento.

2 12 © Getty Images Zapatillas como alternativa a las sandalias Si todavía no quieres sacar las botas, las zapatillas pueden solucionar de forma cómoda un día lluvioso. Y es que hay sneakers de tendencia aprobadas por las estilistas que salen del ámbito deportivo para protagonizar conjuntos de street style como el de esta prescriptora, junto a una falda midi y una camisa básica.

3 12 © Getty Images Pantalones 'capri' Aunque en menor medida, 2024 continúa siendo el año del Y2K, algo que hemos visto reflejado en el regreso de prendas dosmileras como los pantalones piratas o capri. Un corte justo por debajo de la rodilla que resulta perfecto para las jornadas más lluviosas, en contraposición a diseños largos o acampanados.

4 12 © @luucastee Conjuntos pijameros Ha sido una de las microtendencias más exitosas del verano gracias a sus prendas cómodas y fáciles de combinar. Y ahora que bajan las temperaturas, las prescriptoras no renuncian a ella. ¿Su truco para seguir llevándola? Sacar ya la gabardina camel atemporal para enfrentarse a la lluvia con estilo.

5 12 © Launchmetrics Spotlight Mocasines Para quienes no quieran renunciar a la comodidad de unas zapatillas, pero tampoco a la elegancia de unas sandalias: los mocasines vienen genial para este (casi) entretiempo, como dejaron claro algunas invitadas a Copenhagen Fashion Week, llevándolos con faldas midi.

6 12 © Getty Images Apuesta por tejidos ligeros Lino, algodón o telas fluidas que abriguen lo justo sin que nos den calor. Total looks como este traje estampado con chaqueta puede resultar todo un acierto para deshacernos de la parte superior cuando lo consideremos y aun así mantener la elegancia con una blusa o top de tirantes debajo.

7 12 © @mariahernandezc Vestidos de estilo 'boho' con botas de agua Quédate con este tipo de diseños con sutiles volantes de aires setenteros: serán un must este otoño. Así lo confirmaba Chloé en su último desfile viral con una colección de diseños que redefinen el nuevo boho. Las influencers que veranear en el norte lo llevan con las clásicas botas Hunter que en días lluviosos nunca fallan.

8 12 © @mariapombo También blusas Por la misma estética se decantaba María Pombo durante sus últimas vacaciones en Cantabria, inspirándonos y combatiendo las bajas temperaturas con una blusa de manga larga en gasa y algodón, que llevaba con unos pantalones anchos de Zara.

9 12 © Getty Images Vestido y botas, el dúo perfecto Es nuestro look de entretiempo favorito y también el de las expertas danesas, que ya han están apostando por ellos en el street style. Diseños cortos y de manga corta como los que nos han acompañado durante todo el verano, que estos días podremos llevar también con botas mosqueteras.

10 12 © @linda.sza Vístete a capas El truco de algunas de las chicas con más estilo para sobrellevar estos días que amanecen fríos, pero en los que no faltará el calor horas después. Aplica el layering con una fusión de prendas como la de esta influencer alemana, con un pantalón corto de lo más coquette, combinado con una camisa, chaleco y las Adidas de colores que continúan presentes en las tendencias.

11 12 © Launchmetrics Spotlight El traje del entretiempo Si todavía no hace tanto frío como para salir con una blazer, ¡improvisa un traje! Atenta a este truco fichado en Copenhagen Fashion Week: agregar un cinturón fino a una camisa de mangas remangadas, dándole un giro de 180 grados al look.

12 12 © Launchmetrics Spotlight Un vestido-polo muy socorrido Otra prenda casual que puede ayudarnos cuando bajan las temperaturas y que encaja tanto con unas zapatillas deportivas como con botas altas.