Nuevo amor, ¿nuevo estilo? Bella Hadid se despide de su era 'weird girl' con el look ranchero más viral

No ha regresado a las pasarelas, pero sí hace tiempo que volvió a las redes sociales. El 2023 fue un año complicado para Bella Hadid debido a la enfermedad de Lyme que sufre, una infección que le hizo pasar semanas retirada de los focos para recibir tratamiento médico. Se despidió de los desfiles, de los eventos e incluso de fiestas familiares, ya que tampoco pudo acudir al cumpleaños de su hermana mayor. Pero por suerte la modelo parece encontrarse ya mucho mejor, pues desde diciembre ha regresado ha vuelto a la vida pública y profesional. Por el momento guarda distancia con la moda, pero está explotando su faceta de empresaria a través de su marca de bebidas y su firma cosmética que saldrá a la luz el próximo 2 de mayo. Y no solo eso: la it girl tiene un nuevo hobby: el mundo de los caballos y las competiciones de rodeo estadounidense.

La joven de 27 años es una apasionada del mundo ecuestre, de hecho hace unos días conocíamos que había logrado quedar en tercera posición durante uno de sus torneos. Un deporte en el que parece haber encontrado mucha motivación, pero también el amor. Y es que Bella Hadid mantiene desde hace meses una relación con Adan Bañuelos, un galardonado jinete mexicano de 34 años, toda una estrella en esta industria cuyo nombre -al igual que el de su padre-, ha sido reconocido en la Asociación Nacional de Caballos de Corte. Parece que ella se ha sumergido tanto en esta disciplina, que incluso ha influenciado su estilismo, pues en sus últimos looks hay una temática clara que los protagoniza: la estética cowgirl, también conocida como ranchcore. Algo que ha confirmado de nuevo con su último conjunto en una publicación viral que, en pocas horas, ha alcanzado más de un millón de 'me gusta'.

Quien fue ángel de Victoria's Secret posaba en un torneo equino con un estilismo muy acorde a la ocasión. Optaba por unos pantalones rectos de cuero negro con costuras a contraste, un rompedor top de cuello halter repleto de brillo que dejaba la espalda al descubierto, y por supuesto, el accesorio que ha convertido ya en imprescindible. Completaba el look con un sombrero Stetson de ala ancha en color marrón, a juego con su bolso de piel.

Con este mismo modelo pero en negro aparecía el día de su cumpleaños, apostando de nuevo por esta estética cowgirl para celebrar una cena especial con su pareja, familiares y amigos en un establo. Hace tiempo que la modelo parece haber dejado atrás los complicados conjuntos con los que puso de moda el término weird girl, aquel estilo que aplicaba en su armario combinando prendas de colores, texturas y estampados diferentes, con capas de prendas opuestas entre sí. Ahora sus elecciones para el día a día se han vuelto más sencillas, y aunque siempre la vemos con sombrero y botas, sí apuesta por introducir tonos marrones o texturas como el cuero de efecto desgastado, dos clásicos del mundo ecuestre.