Gigi Hadid sorprende con un vestido 'deconstruido' en una fiesta temática junto a sus hermanas

Después de unas accidentadas vacaciones en las Islas Caimán que comenzaron con un arresto, tras aclarar la polémica, la modelo ya se encuentra de vuelta en Los Ángeles, donde aterrizaba hace unos días para asistir al cumpleaños de una de sus hermanas mayores. Y es que Gigi Hadid es la mediana de una familia numerosa formada por Marielle (42), Alana (38), Bella (26) Anwar (24) y ella (28), fruto del matrimonio entre su madre, Yolanda, y el promotor inmobiliario Mohamed Hadid.

Era su hermana Alana -en el medio- quien festejaba este fin de semana su cumpleaños en una exclusiva velada celebrada en el jardín de una mansión de Beverly Hills. Un evento inspirado en la antigua Grecia cuyo dress code requería vestidos túnica o togas, como la propia Gigi comentaba en una instantánea que ha compartido en redes sociales.

También el gurú del maquillaje Patrick Ta, quien crea los impresionantes looks beauty de la modelo, posaba junto a Gigi, Alana y Marielle, cuyos estilismos fueron de lo más reseñables. Imposible no fijarse en el vestido que la presentadora de Next in Fashion elegía: un original diseño blanco de efecto 'deconstruido', con cuello redondo y múltiples aberturas, que se unían a través de tres grandes nudos.

Un pieza que acompañaba con unas cómodas bailarinas acabas en punta, coincidiendo con Alana en su predilección por el calzado plano. Y es que su hermana optaba por acompañar su despampanente vestido cut out drapeado con unas sandalias doradas y bajas, con detalles de alas en el tobillo.

¿Por qué Bella Hadid no asistió a la fiesta?

Sabemos que su hermano Anwar suele mantenerse algo más alejado de los focos. Sin embargo, la ausencia de Bella sí sorprendía a los seguidores de las Hadid, que se preguntaban por qué no estaba con ellas. La también modelo decidió hace unos meses aparcar su carrera temporalmente para centrarse en su salud: hizo su última aparición en un evento el pasado marzo, y desde entonces, se encuentra descansando y recuperándose de las consecuencias del Lyme, la enfermedad con la que lidia desde los 16 años.