De día y de noche: las dos maneras de Chiara Ferragni de lucir su blazer de cuero

De la clásica gabardina a las mil versiones posibles del Little Black Dress, pasando por una simple camiseta blanca. Aunque no solemos darle muchas vueltas a ciertas prendas ni les sacamos todo el partido posible, la realidad es que (casi) todas ellas son susceptibles de una total transformación con la que, gracias a la suma de diferentes accesorios o la combinación con el resto de nuestro armario, podemos crear looks diferentes totalmente opuestos pero igual de bonitos.

Lo vimos hace unos días en Kristen Stewart, quien apostó por la misma falda negra como la clave de dos estilismos distintos con tan solo unas horas de diferencia y, ahora, ha sido Chiara Ferragni quien ha reciclado de la mejor manera posible una de las prendas infalibles de la temporada: la blazer de cuero.

La influencer italiana, que se encuentra en un momento personal algo complicado por su separación con Fedez, ha demostrado que, a pesar de las circunstancias, la felicidad no le falta y, el estilo, mucho menos. Por eso, Chiara ha dejado ver a través de sus redes sociales un último look de noche, con el que se ha ido de fiesta y con el que nos ha conquistado (otra vez). Así, la empresaria ha escogido un estilismo sensual, compuesto por una minifalda negra, una camiseta semitransparente con estampado y unas botas de tacón con detalle de corazones de la firma Sugar Jones. Y, todo ello lo ha combinado con la blazer Vivi, de la marca italiana Baia Store, elaborada en cuero, con hombros anchos y botonadura sencilla. Una pieza especial en su armario valorada en 1.890 euros.

Tanto es así, que Chiara parece no querer quitársela, ni tan siquiera para ir a disfrutar de un plan de día en el campo junto a sus hijos. Sí, porque aunque cualquiera de nosotras tendría un cuidado máximo con esta americana tan valiosa y bonita, Chiara Ferragni ha optado por lucirla también en un look completamente diferente adaptado a esta jornada tan divertida entre animales. Por ello, la ha llevado con unos pantalones vaqueros anchos tipo cargo de su propia firma y un crop top negro.

No nos extraña que ella, una de las celebrities que más sabe de moda y dicta sentencia con sus atuendos, haya querido sacar el máximo partido a la blazer de cuero, ya que tal y como hemos visto en las pasarelas de la mano de Bally, Givenchy o Andreādamo, es un imprescindible que no puede faltarnos esta primavera para crear looks tan opuestos y bonitos como el de Chiara.