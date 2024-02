Chiara Ferragni organiza su propia 'Fashion Week' en casa tras su ruptura con Fedez

Todo el mundo esperaba que en esta edición sí acudiera a Fashion Week de la mano de su hermana Valentina, pero parece que, una vez más, Chiara Ferragni se ha quedado en casa. Su nombre sigue protagonizando los titulares internacionales tras conocer la ruptura con su marido y padre de sus dos hijos, Fedez. Una noticia que no ha confirmado pero que tampoco ha desmentido, y lo que sí sabemos es que ya no viven juntos. A pesar de estar en una de las etapas más complicadas a nivel personal, la italiana no ha querido dejar pasar la oportunidad y ha vuelto al ruedo compartiendo sus estilismos, un gesto que demuestra que poco a poco está retomando sus inicios, aquellos en los que conectaba con sus seguidores a través de internet.

Una rutina frente al espejo (en la mayoría de los casos) a la que tenía acostumbrados a sus más de 29 millones de seguidores desde hace años y años mostrando en el reflejo lo que se ponía. Looks en los que localizábamos (y localizamos) las tendencias punteras que arrasan entre las expertas en materia como ella, quien inventó la profesión de influencer. Sin embargo ¡este camino no ha sido tan fácil como parece! Desde conseguir dirigir su propia empresa tras mucho tiempo en manos de hombres de negocios, a alejarse de los comentarios que recibe diariamente acerca de su vida familiar y protegerse de las críticas dolores.

"Ha sido una época muy dolorosa últimamente. Espero volver a ser la Chiara positiva de siempre lo antes posible" se sincera a través de las redes sociales demostrando su vulnerabilidad. "Gracias por todo el amor y el apoyo, significa el mundo entero, especialmente en tiempos como estos" agradece a quienes les manda mensajes de ánimos. Pero estos nuevos posados que ha compartido la vemos guapísima y con más seguridad en sí misma, ¿estará apoyándose en la moda para salir adelante? ¡Todo podría ser! Ya que recordemos que es un lenguaje más con el que podemos expresarnos ante los demás y parece ser su mejor refugio.

Seguro que muy pronto volveremos a ver en eventos públicos a aquella rubia italiana que tiempo atrás nos deleitaba con su original visión por la industria, esa que le ha hecho trabajar con las casas de costura más importantes del planeta como Dior, Valentino, Schiaparelli... Mientras tanto, analizamos las prendas que ha estrenado estos días, que afirmaban todo lo que las prescriptoras deben de tener en su armario si quieren abrazar las tendencias de la temporada. Desde los corsés de piel con escotes surrealistas, a los vaqueros en un color negro desgastado y los cárdigans de punto grueso con el cuello de pelo. También encontramos propuestas más cañeras como el crop top marinero, los jeans cargo de tiro muy medio y la chaqueta étnica con flequitos que triunfará próximamente.

Un repertorio de estilazo con el que parece haber organizado su propia Fashion Week improvisada en su nueva casa de Milán, a la que se mudó hace unos meses y que se trata, sin duda, de un espacio digno de revista en el que la arquitectura juega con las textura y la luz. Una genial técnica muy similar a la que la empresaria millonaria pone en práctica al construir sus looks para crear un resultado de sobresaliente, ¡aunque sea para salir a jugar al parque con los pequeños Leo y Vitto! Es cierto que este 2024 son pocas las veces en la que ha posado con vestidazos de invitada y taconazos de aguja para asistir a fiestas exclusivas, pero estamos seguras que lo hará más pronto que tarde. ¡Ánimo Chiara!