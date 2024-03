El truco FASHION de María Pombo en Nueva York que te ayudará a vestir bien en tu próximo viaje

Se acerca la primavera, época reina en escapadas de fin de semana, y también Semana Santa, en la que seguro que tienes previsto algún plan especial fuera de tu ciudad. Pero junto a la ilusión que traen estos viajecitos, llega para muchas la pereza de tener que hacer la maleta... Camisetas y jerséis neutros, vaqueros y chaquetas básicas conforman el equipaje de entretiempo más fácil. Sin embago, puede resultar muy aburrido (y que en las fotos parezca que vas vestida todos los días igual). La solución nos la ha revelado una de las españolas con más estilo, María Pombo, en su viaje romántico a Nueva York.

- María Pombo debuta en Milan Fashion Week con un vestido 'rasgado' repleto de aberturas

Tras triunfar con sus looks en la Semana de la moda de Milán y estrenar la segunda temporada de su documental familiar, Pombo, María ha viajado a Nueva York para disfrutar de unos días de desconexión con su marido, Pablo Castellano. En la Gran Manzana, la madrileña ha hecho turismo, ha comido pizza, ha andado en bici... y también nos han inspirado con sus looks de viaje, sobre todo con dos opciones que siguen el mismo truco que fichamos entre las invitadas a Paris Fashion Week: el total look.

Un conjunto de camisa y pantalón blancos, de Gant, y un mono vaquero, de Sézane, han sido los dos primeros looks que María ha lucido en Nueva York, ambos geniales para hacer turismo porque quedan bien con los dos esenciales en la maleta de viaje: un buen abrigo y calzado cómodo. En concreto, ha combinado el primero de los estilismos mencionados con un abrigo clásico beige y botines negros, y el segundo, con una cazadora de pelo (de Simorra) y zapatillas adidas. Aunque lo que de verdad ja conquistado a sus seguidores, a juzgar por los comentarios que han dejado en todos los posts, ha sido su bolso: un modelo vintage de piel efecto cocodrilo de Chanel.

El truco del 'total look'

El total look, es decir, vestir completamente del mismo color -ya sea a base de dos piezas o con un mono- es una tendencia perfecta no solo para estar guapa y elegante sin complicarte demasiado, sino también para parecer más alta. Estiliza mucho, especialmente si le añades un cinturón, como ha hecho María. De esta forma, no tienes que llevar tacones y puedes combinarlo con tus zapatos cómodos favoritos para pasear durante todo el día.

La versión del 'total look' que llevó en Madrid

Antes de volar a la Gran Manzana, en Madrid, María lució un look coordinado que también nos encanta. En este caso, la conexión entre la prenda superior y el pantalón no es el color, sino la textura: ambas son piezas de acabado piel. Como ves en esta última imagen, también entonces sumó un cinturón -a juego con la chaqueta- a la ecuación, consiguiendo ese efecto ultrafavorecedor.