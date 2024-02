El look de cita cómodo que vas a querer copiar a Gigi Hadid: vaqueros anchos y zapatillas virales

Ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a su relación, pero a juzgar por las últimas imágenes en los que se les ve en actitud cómplice haciendo planes de pareja, todo apunta a que lo suyo va viento en popa. La modelo de 28 años y el actor de 48 ya no se esconden y esta semana han recorrido juntos las calles de Nueva York. Desde un día de compras por el SoHo -donde precisamente Gigi Hadid tiene la tienda de su propia firma, Guest in Residence-, hasta un paseo con parada en una cafetería, que parece ser el plan que ambos realizaron este martes. Citas para las que la californiana ha optado por un estilo cómodo y urbanita con una prenda que no deja de repetir.

Ayer aparecía por el asfalto neoyorquino enfundada en unos originales vaqueros anchos desflecados, un diseño que combinaba con un secillo jersey cropped de punto y una chaqueta de cuero de la firma Holzweiler. De cintura baja y pernera ancha, este tipo de tejanos a medio camino entre los mom jeans y los boyfriend, se han convertido en una pieza clave en su armario, que los incorpora con frecuencia a sus conjuntos más relajados.

Los que lleva, además, son una pieza especial pues está firmada por el diseñador Nigel Xavier, conocido por sus técnica de patchwork y fusión de textiles. Fue él quien ganó la segunda temporada de Next in Fashion, el programa que la propia Gigi Hadid presenta en Netflix junto a Tan France. Un concurso en el que jóvenes talentos deben superar pruebas para dar a conocer sus colecciones y hacerse un hueco en la industria, donde ahora Xavier lo ha logrado: el pantalón que lleva la modelo (850 dólares) se encuentra agotado.

Las zapatillas más deseadas del momento

Como buena amante de la moda, si te has fijado bien en su estilismo, seguro que tu atención inevitablemente se ha ido también hacia el calzado con el que acompaña estos jeans. Y es que en los últimos meses el éxito absoluto de las adidas Gazelle o Samba, ha dado lugar a colaboraciones exclusivas con otras firmas de ropa. Es el caso de las sneakers que luce Gigi, un diseño de la marca deportiva juto a Wales Bonner (desde 324 euros) que se encuentra agotado en casi todas partes. Con ellas repetía el lunes, combinándolas de nuevo con unos vaqueros anchos, durante otra de sus quedadas junto a Bradley Cooper.

En esta ocasión se decantaba por un modelo denim más sencillo, también de cintura baja y con detalles deshilachados en las costuras, pero un azul liso. Era el layering el truco que ponía en práctica la modelo para aquel día de entretiempo en Nueva York, vistiéndose por capas con una camiseta básica, una blusa, y encima, un cárdigan de grueso punto colorido patchwork. Y por su puesto, el accesorio para el pelo que nunca le falla: una gran pinza de la firma Emy Jay.