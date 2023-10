¿Comparten zapatillas? Los 'fans' de Gigi Hadid y Bradley Cooper encuentran nuevas pistas sobre su posible romance

Pasada la tormentosa temporada de las rupturas que vivimos durante el verano, comienzan a florecer nuevas relaciones que nos hacen creer nuevamente en el amor, aunque algunas nos hayan tomado completamente por sorpresa en un principio, como la de Kendall Jenner y Bad Bunny. Y es que si bien algunas celebrities gritan a los cuatro vientos que se quieren, por suerte para la prensa, otras son más reservadas. Es el caso de Gigi Hadid, que no ha confirmado ningún nuevo romance desde que se separó de Zayn Malik en 2021, pero sus 'fans' no paran de especular sobre su supuesta amistad con el actor Bradley Cooper. ¿Acaso son más que eso? ¡Tenemos una pista clave!

Surge una nueva pista sobre el posible romance entre Gigi Hadid y Bradley Cooper

A principios de octubre, se hicieron públicas unas imágenes que mostraban a Gigi Hadid saliendo a cenar en Nueva York con Bradley Cooper y poco después se reveló que se conocieron gracias a Irina Shayk (sí, la exnovia del actor y madre de su hija Lea), un dato crucial para entender la supuesta amistad que ahora presumen sin reparos. Jamás se les ha visto abrazados o de la mano, pero algunas pistas en el vestidor del oscarizado nos llevan a pensar que su relación es mucho más íntima.

Es bien sabido que Gigi Hadid triunfa más allá de las pasarelas, como fundadora y directora creativa de su firma Guest In Residence, que se especializa en prendas de punto de altísima calidad. Dado el éxito arrollador que ha tenido en este primer aniversario desde que fundó la marca, Adidas le propuso llevar a cabo una colaboración limitada de zapatillas que vio la luz este mismo mes de octubre, y que la modelo ha sido, como es lógico, la primera en estrenar. Lo que nadie esperaba, no obstante, es que tan solo unos días después del lanzamiento, Cooper fuera visto en las calles de Nueva York luciendo un par idéntico de la mencionada colección.

Las exclusivas zapatillas que Gigi diseñó para Adidas

El actor, de 48 años, fue fotografiado con estas zapatillas de Adidas en una de sus últimas caminatas. Eso sí, no se trata de cualquier par, considerando que hablamos del calzado más viral de la temporada entre los famosos. Son unas Samba de edición limitada diseñadas específicamente para la apertura de la nueva tienda de Guest In Residence, que se diferencian de las originales de la marca alemana por un grabado en dorado con la dirección del local de Bond Street que recientemente inauguró la modelo. La combinación de colores también resulta inconfundible porque no existe otro modelo que fusione el dorado con ese azul cielo que adorna las características franjas laterales.

Actualmente, ni siquiera el hombre más rico del mundo puede hacerse con estas zapatillas en la web de Guest In Residence, mas no a causa del precio que pone su etiqueta. El lanzamiento de este diseño bicolor realmente fue parte de un sorteo organizado por Gigi (en colaboración con Adidas) con el objetivo de captar la atención de posibles nuevos compradores, así que aún habrá que esperar para acceder a estas deportivas de forma convencional. ¿Cómo Bradley consiguió las suyas? Los seguidores de esta posible pareja aseguran que se trata de un regalo especial de la modelo.