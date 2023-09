Gigi Hadid comparte el ‘detrás de cámaras’ de su trabajo más viral de la temporada

Septiembre es el mes más intenso y divertido en cuanto a moda se refiere. Ciudades como Nueva York, Paris, Madrid, Londres y Milán se visten de fiesta para acoger sus Fashion Weeks, pero no sin antes celebrar el lanzamiento de las campañas internacionales de la temporada que prometen inundar las principales avenidas con imágenes inolvidables. Como es el caso de la protagonista del día, Gigi Hadid. Ha desvelado a sus casi 80 millones de seguidores los secretos que se esconden tras el trabajo más viral que ha hecho desde que se convirtió en madre de una niña, Khai, en 2020.

El pasado mes de julio viajaba hasta el histórico Palacio de Versalles junto a su amiga Kendall Jenner y otras conocidas compañeras de profesión para desfilar en un entorno único de la mano de Jacquemus. Pero su alianza no se quedó en esta pasarela idílica que tuvo lugar en los jardines de ensueño a los que acudieron Victoria y David Beckham en barquita. La veinteañera, que ahora también triunfa como empresaria y diseñadora con su marca Guest in Residence, firmó un exclusivo contrato junto a la maison para ser el rostro estrella de la llamativa colección Le Chouchou inspirada en objetos esféricos que no han pasado para nada desapercibidos.

No sabemos si la producción tuvo lugar antes o después del mencionado show, pero estas divertidísimas fotografías del 'detrás de cámaras' que Gigi ha sacado a la luz, demuestra lo bien que se lo pasa en el trabajo. ¡Y lo guapa que está incluso sumergida en una bañera inundada de espuma! Con la melena recogida en un moño bajo estilo bailarina, luce varios (complicados) looks de la casa parisina creados por Simon Porte Jacquemus, quien también se cuela en una de las escenas confirmando la buena relación y complicidad que tienen. Un espectacular tándem FASHION que nos recuerda a otros como Audrey Hepburn y Hubert de Givenchy, ¿ellos también pasarán a formar parte de la historia?

Ambos, creador y musa, son grandes referentes de la industria. Cada paso que dan se convierte en noticia en el globo terráqueo, razón por la que el gesto de abrir este baúl de recuerdos veraniegos tan íntimo es aún más especial. Los vemos sin la presión de estar rodeados de los paparazzi, riendo en plena naturaleza, e incluso jugando con una manguera de agua para sobrevivir a las altas temperaturas que se instalaron hace unas semanas en el sur de Europa y que dio resultado a una instantánea que hoy forma parte de la campaña. Ellos son la viva imagen de que estar bien rodeado, es esencial para un buen clima de trabajo. Nunca antes el famoso dicho que dijo el filósofo chino Confucio había tenido tanto sentido: "Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida".