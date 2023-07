El look con truco de Gigi Hadid en Nueva York confirma el regreso de los 'jeans' piratas

Si, hace 15 años, cuando solo usábamos vaqueros acampanados o rectos, juraste que "jamás" llevarías pitillos... y después caíste, sabrás que el dicho "nunca digas de esta agua no beberé" es totalmente cierto. Por eso, al ver a Gigi Hadid pasear por Nueva York con un pantalón pirata -o pesqueros, o capri, que nombres tiene muchos-, las alarmas han sonado: ¿vuelve esta tendencia tan complicada de defender? Lo cierto es que a ella le queda muy bien porque mide 1,80 metros, pero también a quienes somos más bajitas nos puede favorecer si aplicamos algunos trucos de estilista.

Junto a dos amigos, Gigi caminaba por Nueva York con un look que tiene todo lo que siempre buscamos: que sea fácil y básico pero, al mismo tiempo, especial. Y no solo por los múltiples collares que ponían la nota glam al estilismo, o por las gafas de sol que últimamente no se quita, sino porque adelanta el regreso del mencionado pantalón por debajo de la rodilla. Se trata de un diseño de Jacquemus perteneciente a la colección Primavera/verano 2023 que, sobre la pasarela, vimos combinado con una torera blanca, bailarinas planas en punta y la maxipamela que protagonizó aquel desfile. Gigi, sin embargo, ha preferido conferirle todo el protagonismo a sus vaqueros y propone llevarlos con un tank top negro, cinturón a juego y unos zapatos de tacón que esconden un genial truco.

El truco que podemos copiar a Gigi

Como buena experta en moda que es, y no solo por su trabajo en las pasarelas sino también porque ha presentado el programa de diseñadores Next in fashion, la modelo conoce los mejores trucos para que la ropa le siente genial. En este look, por ejemplo, ha añadido un calzado que hace parecer más alta: unos stilettos destalonados de tacón con el empeine muy escotado y terminado en punta. Estos zapatos logran que las piernas se prolonguen casi hasta los dedos de los pies, con lo que son perfectos para llevar con pantalones que, como los suyos, pueden acortar visualmente su largura.

Además de combinarlos con zapatos o sandalias escotadas o finas, otro truco que puedes aplicar si quieres retomar tu relación con los pantalones capri es conjuntarlos con tops cortos. De esta forma, tu silueta también parecerá más alargada. ¿Lo que nunca deberías hacer si no quieres parece más bajita? Añadirles unas botas a media pierna o un suéter holgado que cubra parte del vaquero y te reste centímetros.