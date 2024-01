Phoebe Dynevor recurre a Victoria Beckham para lucir el mejor look de invitada de la fiesta de los BAFTA

Después de una alfombra roja espectacular en la que las estrellas de Hollywood brillaron por todo lo alto en los Globos de Oro, la industria del cine y la televisión sigue su ritmo y ya se prepara para los próximos grandes premios. Y no, no hablamos de los Oscars, que se celebrarán el próximo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, sino de los galardones británicos, o lo que es lo mismo, los BAFTA, que se entregarán el 18 de febrero.

Y aunque la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas todavía no ha hecho público quienes serán los nominados de la edición número 77 de los BAFTA, sí que ha organizado su tradicional tea party. Una velada en la que hemos conocido a los posibles candidatos a llevarse la estatuilla con forma de máscara, además de aquellos, entre los que se encuentra Phoebe Dynevor, que optan a ganar el premio en la categoría de 'Estrella emergente', la única en la que el público puede votar.

La actriz, que saltó a la fama mundial gracias a su papel en la serie de Netflix, Los Bridgerton, sigue imparable en cuanto a su carrera profesional se refiere y por eso, no sería de extrañar que saliera del Royal Festival Hall de Londres con este esperadísimo BAFTA. Y aunque para saberlo aún hay que esperar al mes que viene, de momento, la hemos podido ver luciendo un precioso look de invitada con el que ha brillado en la alfombra roja del lujoso hotel The Maybourne Beverly Hills. Phoebe Dynevor ha vuelto a recurrir a una de sus diseñadoras favoritas, que no es otra que la mismísima Victoria Beckham para enfundarse en un vestido blanco con ribetes negros en las mangas y drapeado a la cadera, de su colección de Primavera/ verano 2023.

Curiosamente, este diseño se ha convertido en uno de los preferidos por las celebrities, incluida la reina Letizia, quien optó por él en un color verde lima muy favorecedor para la recepción en honor a Carlos III de Inglaterra. Pero ella no ha sido la única: Bella Hadid, Kendall Jenner o la propia Victoria Beckham son sólo algunas de las que han caido rendidas a este vestido que pasó a estar en lista de espera depués de que la reina Letizia lo luciera.

Ahora, ha sido Phoebe Dynevor la última en querer hacerse con él y lo ha llevado con gran acierto combinándolo con unas sandalias de tacón y tiras negras y joyas de Anita Ko Jewelry. ¿El detalle que ha marcado la diferencia? Si te fijas, aunque el vestido es el mismo, el toque de distinción está en las mangas, ya que mientras el diseño verde no tiene ribetes en otro color ni aperturas, el que ha lucido la actriz británica ha destacado precisamente por eso.