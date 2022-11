¿Adivinas quién es la nueva pareja de Phoebe Dynevor?

Son muchos los nombres y rostros conocidos que podemos encontrar en el historial de romances de Pete Davidson. Desde su breve e intensa relación con Ariana Grande pasando por su más mediático noviazgo con Kim Kardashian, al cual pusieron fin el pasado mes de agosto, la lista aumentaba hace unos días con la confirmación de su nueva conquista: Emily Ratajkowski. Sin embargo, el cómico no es el único que ha conseguido pasar página. Las mujeres que formaron parte de su vida en un momento dado también han seguido buscando el amor, y no les va nada mal. Kaia Gerber, por ejemplo, ya suma ocho meses de noviazgo con Austin Butler y ahora Phoebe Dynevor parece haber encontrado una nueva ilusión.

¿Nueva pareja de moda?

La actriz, famosa por su papel como Daphne Bridgerton en la exitosa ficción estadounidense, podría estar saliendo con el también actor Andrew Garfield. Así lo confirman varias fuentes al periódico The Sun, donde aseguran que los actores tuvieron un claro flechazo durante la fiesta celebrada el pasado 16 de noviembre en el Hotel Mandarin Oriental Hyde Park con motivo de los premios GQ Men Of The Year 2022, cita para la que Phoebe escogió un sexy conjunto de punto de Victoria Beckham.

Un flechazo inmediato

"Andrew y Phoebe conectaron al momento, fue una atración inmediata. Ya se conocían de algunos encuentros profesionales y tienen mucho en común", aseguraba una de las fuentes al medio inglés. Pero eso no es todo. Al parecer, además de abandonar la fiesta juntos, los actores "han vuelto a quedar y se comportan como una verdadera pareja", concluía la citada fuente.

Este sería el primer romance confirmado de Phoebe tras su ruptura con Pete Davidson en agosto de 2021 -aunque hubo rumores que la relacionaban con Jaden Smith-, mientras que el actor puso fin a su relación de ocho meses con la modelo Alyssa Miller a mediados de este año. A pesar de los 12 años de edad que separan a la pareja (ella tiene 27 años y él 39), su profesión podría haber sido el punto en común clave para hacer saltar las chispas.