Medias de rayas y camelias en el pelo: ¿es este look de Penélope Cruz uno de los más rompedores?

No es frecuente tener, en tan pocos días, tantos looks diferentes de Penélope Cruz. Pero el que la actriz esté inmersa en la promoción de su último trabajo, Ferrari, nos está dando un sinfín de alegrías. En esta cinta, dirigida por Michael Mann, da vida al icónico personaje de Laura Ferrari y comparte protagonismo con los actores Adam Driver y Shailene Woodley. Pero a la espera de disfrutar de su interpretación en la gran pantalla (el largometraje todavía no se ha estrenado) nos quedamos con los estilismos que la madrileña está eligiendo para cada una de sus apariciones. Ya la hemos visto en Nueva York, donde se decantó por un original vestido de punto transparente; en Londres, que sorprendió con un minivestido que fichó en un desfile histórico; y en Los Ángeles con un look de Alta Costura que adelanta el regreso de las flores 3D. Pero ha sido en un almuerzo ofrecido en Beverly Hills donde nos ha dejado el que es, hasta ahora, uno de sus looks más sorprendentes y rompedores.

- El look ganador de Penélope Cruz en Nueva York: vestido de pasarela con estampado de camelias

Un miniabrigo de 'tweed' y media de rayas

Con el Mandarin Oriental Residences de Beverly Hills (California) como escenario, se ofreció un almuerzo en el que estuvieron, entre otros muchos invitados, Kristen Stewart y Salma Hayek. La intención era celebrar el papel protagonista de Penélope en Ferrari y las nominaciones que tanto ella como la cinta han recibido en los premios Gotham del cine independiente. Un evento para el que la intérprete española se decantó por un diseño de Chanel, firma de la que es embajadora y por la que apuesta en las grandes ocasiones. Se trata de una prenda que ya vimos sobre la pasarela en el desfile de primavera/verano 2024 de la maison, inspirada en la Villa de Noailles, al sur de Francia, que proponía estilismos relajados y rápidos de pensar.

Aunque en un primer vistazo puede parecer que la actriz lleva un minivestido de tweed, tejido insignia de la firma, en realidad se trata de un abrigo (al menos de esa forma se presentó en la pasarela) que ella ha transformado en vestido siguiendo el truco al que recurre muchas veces Kate Middleton. Eso sí, en versión más sensual dado que no es un diseño midi. Pero lo que más nos ha llamado la atención es que Penélope se ha atrevido a combinarlo del mismo modo que Virginie Viard, directora creativa de la casa, propuso sobre la pasarela, con medias de rayas.

Sí, has leído bien. Uno de los accesorios que más llamó nuestra atención de aquel desfile de Chanel, fue un par de medias con el fondo ligeramente beis y rayas blancas horizontales en la zona del tobillo que ascienden hasta debajo de la rodilla que varias modelos lucieron junto a sus diseños y zapatos planos. Un complemento arriesgado y muy difícil de llevar que la intérprete ha hecho suyo y ha defendido con estilo y elegancia. Ella lo combinó con calzado bicolor de tacón cómodo, un truco para estilizar más la silueta.

Pero ese no fue el único accesorio con el que nos ha sorprendido Penélope. Si hace unos días te comentábamos que suele lucir su melena suelta, a veces con ondas y otras extralisa, en esta ocasión ha querido darle un toque especial, sin renunciar a su estilo más habitual. La actriz ha añadido dos pasadores de camelias (uno negro y otro blanco) en los laterales de su cabeza, con las que ha sujetado los mechones que bordean su rostro. ¡No podía estar más guapa!

- Penélope Cruz brilla con un look de Alta Costura que adelanta el regreso de las flores 3D