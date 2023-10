El look ganador de Penélope Cruz en Nueva York: vestido de pasarela con estampado de camelias

Se la esperaba en el Festival de Venecia el pasado septiembre, pero Penélope Cruz no acudió. Fueron sus compañeros de reparto, Adam Driver y Patrick Dempsey, quienes presentaron en el certamen italiano la nueva película en la que participa la actriz madrileña, Ferrari, una biografía sobre el empresario del automóvil dirigida por Michael Mann. Ahora es la ciudad de Nueva York la que celebra su cita anual con el cine y allí sí se ha dejado ver Penélope, quien ha promocionado la producción primero con un estilismo denim y, pocas horas después y con el mismo look de belleza, ha cambiado los vaqueros por un vestido de pasarela.

-Penélope Cruz triunfa con un traje de inspiración animal y el look de belleza que más rejuvenece

Vestido de pasarela con estampado de camelias

La embajadora de Chanel ha recurrido a la firma parisina para promocionar su última cinta en la Gran Manzana y la vemos espectacular con este vestido de abertura asimétrica en el frontal de la falda, mangas adornadas con grirnaldas de tul semitransparente y el estampado de camelias, uno de los símbolos más emblemáticos del imperio creado por Coco Chanel. En una combinación de azul marino, blanco y rojo, este último color sirve como inspiración de un combo de manicura y pedicura a juego en el rouge clásico que nunca falla.

-Los 'mules' joya y todos los zapatos brillantes que eligen las invitadas que quieren ir cómodas

Zapatos con 'strass'

Las tendencias han hablado y señalan a los zapatos joya o con detalles brillantes como los favoritos de las invitadas mejor vestidas de la temporada. Penélope también los ha llevado aunque en su versión más discreta ya que, a pesar de que sea el raso negro el que forra toda la superficie de sus sandalias de pulsera y plataforma, el borde de la suela está adornada con una tira de strass que parece darle la réplica al espectacular anillo de brillantes que luce en el dedo anular.

Aunque no le acompañara en Venecia, en el Film at Lincoln Center sí que ha posado junto a su compañero de reparto, Adam Driver, quien se mete en la piel de Enzo Ferrari dándole la réplica a una Laura Ferrari encarnada por la madrileña. Como curiosidad, no podemos dejar de preguntarnos si se han puesto de acuerdo para combinar sus estilismos, ya que la corbata y el vestido comparten exactamente los mismos colores.

Visto en pasarela

El look de Penélope forma parte de la colección Fall 2023 Ready-to-Wear presentada en París y con las mencionadas camelias como protagonistas de gran parte de los estilismos. En este caso, la modelo desfiló con el vestido superpuesto sobre un cuello abotonado, manga larga y leotardos de punto rojos, además de las botas negras de caña alta que sustituyen al calzado festivo de la intérprete.

-Los nuevos looks 'denim' de las invitadas y modelos de New York Fashion Week

Look 'denim'

Con el mismo maquillaje de tonos bronceados y delineado oscuro en el que confía a menudo y melena suelta peinada hacia un lado, la estrella de cine ha presentado la película en una rueda de prensa matutina con total look denim de chaqueta y pantalones de silueta flare. También ha recurrido a la simplicidad de los tank tops blancos y a un impresionante collar de perlas. Por último, ha llevado unas altísimas plataformas de charol negro, también de Chanel.