Penélope Cruz brilla con un look de Alta Costura que adelanta el regreso de las flores 3D

Penélope Cruz se encuentra inmersa en la promoción de su última película, Ferrari. Se trata de una cinta dirigida por Michael Mann en la que da vida al icónico personaje Laura Ferrari y comparte protagonismo con los actores Adam Driver y Shailene Woodley. Hasta ahora, la actriz madrileña ha viajado hasta Nueva York y Londres, donde nos ha dejado dos looks de impacto. Para la premier en la ciudad norteamericana se decantó por un original vestido de punto transparente; en la capital de Reino Unido, sorprendió con un minivestido que fichó en un desfile histórico. Dos elecciones muy diferentes entre sí con las que ha demostrado que no le importa cambiar de registro a la hora de vestir. Algo que ha vuelto a hacer en Los Ángeles.

Un diseño de Alta Costura con flores en 3D

A principios de año, El Grand Palais Éphémère, en París, se convirtió en el escenario elegido por Chanel para presentar su colección de Alta Costura para la temporada primavera/verano 2023. Sin dejar de lado sus señas de identidad y con Carlota Casiraghi, Sadie Sink o Marion Cotillard entre las invitadas, Virginie Viard, directora creativa de la casa, presentó una colección llena de referencias al mundo animal y vegetal. En ella no faltaron plumas o siluetas de aves y tampoco flores en 3D como las que protagonizan el diseño que Penélope Cruz ha elegido para la presentación de Los Ángeles.

El vestido que lleva la intérprete, con escote de pico y de tirantes tipo espagueti, tiene el cuerpo ligeramente encorsetado, una peculiaridad que permite potenciar las curvas de la madrileña. A la altura de la cintura la falda empieza se abre y gana movimiento, culminando en una pequeña cola que aporta mayor ligereza al diseño. Pero quizá lo más llamativo es que sobre el fondo negro de la prenda hay flores de diferentes tamaños y colores (amarillas, moradas, rojas, verdes o azules) y algunas de ellas son en 3D, una tendencia que regresa con fuerza al mundo nupcial y se cuela también entre las opciones para invitadas.

Aunque en las diferentes imágenes del evento no hemos podido ver bien los zapatos elegidos por la actriz (solo adivinar que parecen unos peep toes), todo nos invita a pensar que se trata de un diseño de tacón alto. Una elección muy diferente a la que Virginie Viard tomó para el desfile, en el que combinó todas las prendas con calzado plano o, como en el caso concreto de este vestido, con un tacón cómodo de pocos centímetros.

Melena XL y maquillaje en tonos tierra

Si en cuestión de moda la actriz se atreve con looks bastante diferentes entre sí (diseños largos, cortos, de tejidos opuestos...) en materia de belleza, aunque con licencias, suele apostar por una fórmula con la que no falla. Penélope prefiere lucir su melena suelta, a veces con ondas y otras, como en este caso, extralisa. Una elección con la que está muy favorecida. En cuanto a su maquillaje, casi siempre apuesta por un look minimalista, en el que no faltan el delineado, casi siempre en negro, las sombras en tonos tierra y un extra de bronceador para remarcar sus pómulos.

