Sarah Jessica Parker, con el look más elegante de Carrie Bradshaw a base de encaje y zapatos con lazo brillantes

Lo hemos visto con Lily Collins en su papel de Emily Cooper en Emily in Paris, con Anne Hathaway y Andy Sachs en El diablo viste de Prada y, más recientemente, con Margot Robbie y su inolvidable Barbie. Todas estas actrices han encarnado a grandes personajes en los que la moda tenía una gran influencia y aunque en muchos momentos han llegado a mimetizarse con ellos, todas han terminado por volver a su habitual forma de vestir. Todas, menos Sarah Jessica Parker.

La actriz, que comenzó a dar vida a la articulista Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York en el año 1998 y que después ha continuado con el reboot de And Just Like That, siempre nos ha sorprendido con sus looks de alfombra roja, pero también con todos aquellos que lucía por la calle en cualquier día de diario. Y no porque estos fueran realmente asombrosos, que también, sino porque mirándolos, es tremendamente difícil adivinar quién lo lleva, si Carrie Bradshaw o la propia Sarah Jessica Parker.

Esto es lo que ha ocurrido con su último atuendo, un maravilloso estilismo con el que la actriz de 58 años ha demostrado que el encaje bien llevado no tiene edad. Así, Sarah Jessica ha recurrido a un vestido negro de corte midi y falda ajustada elaborado en este tejido y le ha sumado un abrigo largo tipo sastre del mismo color y unos zapatos brillantes que no se quitaría jamás Carrie (y nosotras tampoco). Se trata de unos salones negros de raso con tacón fino y detalle de lazo con strass en la puntera.

Si te has enamorado de estos zapatos tan bonitos, debes saber que son de su propia firma, SJP by Sarah Jessica Parker, que los ha bautizado como Juramento y que aunque todavía no se encuentran disponibles, ya tienen una larga lista de espera en la web para poder comprarlos. Eso, a pesar de que cuestan 489,95 euros. Pero no nos extraña, porque es un modelo clásico muy elegante que gracias al brillo del lazo puede ser perfecto para un look de fiesta estas Navidades y también el calzado ideal para cualquier look de invitada.