Zara colabora con el estilista de Harry Styles para lanzar una de sus colecciones más deseadas

Menos de 24 horas ha necesitado Zara para anotar un nuevo éxito a sus ventas: este lunes 13 de noviembre salía a la luz una de sus últimas colecciones especiales. El sello español, que colabora anualmente con figuras del mundo de la moda para crear lanzamientos cápsula (Kate Moss, Kaia Gerber, Narciso Rodriguez...), ha hecho lo propio en esta ocasión con Harry Lambert. El estilista británico debuta como diseñador de 60 piezas unisex que llevan el nombre de Cutie Chaos, prendas de inspiración retro y estampadas con adorables animales, que demuestran que el amor por lo kitsch nunca muere.

"Pensada para ser mezclada, amada y compartida", así definen desde el gigante de Inditex esta colección sin género repleta de referencias vintage, siluetas oversize, colores vibrantes y, sobre todo, estampados con dibujos de mariposas, conejitos, ardillas, zorros con lazos y ramos de flores... y otros cuantos símbolos que definen muy bien el título de este lanzamiento.

Pero además de esta explosión de adorables personajes, también encontramos prendas más sobrias, como cárdigans de lana, americanas de tartán, abrigos lisos de paño, camisas ejecutivas... La idea Harry Lambert, que además de imaginar estos diseños, también ha sido el encargado de componer los conjuntos con los que posa cada uno de los modelos de la campaña, es mezclar piezas no solo ejerciendo el layering, sino también crear un armario intercambiable entre hombres y mujeres con prendas concebidas para ambos.

Un estilo variable que también se refleja en el precio de estos diseños, cuyas cifras oscilan desde los 19,95 a los 22,95 euros en el caso de las camisetas, pasando por los 49,95 de jerséis, chaquetas y pantalones, hasta los 149 o 199 euros en el caso de los abrigos. "El trabajo de Lambert es reconocido por su habilidad para reformular la manera de llevar ciertas piezas, especialmente algunos accesorios", explican desde Zara.

¿Quiés es Harry Lambert?

Aunque puede que su nombre no te resulte familiar, quizá sí lo haga su reconocible forma de concebir la moda. Y es que este estilista británico de 36 años se ha propuesto reformular la masculinidad a través de looks que rompen con los estigmas. Entre los clientes a los que asesora se encuentran Eddie Redmayne, Emma Corrin, Maya Hawke o Harry Styles. Ha sido sobre todo este último el que ha visibilizado especialmente su trabajo, debido al impacto que tienen los estilismos del cantante.

A la hora de trabajar, no duda en introducir elementos como piezas vintage o de segunda mano, que fusiona con otras actuales de exclusivas firmas e incluso de diseñadores emergentes. De hecho, él fue quien ideó los conjuntos con los que Harry Styles aparecía el pasado año en el videoclip de As it was, entre el que se incluía un mono rojo, obra del asturiano Arturo Obegero, fundador de su firma homónima.