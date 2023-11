Zara se inspira en Cher para lanzar el mono que triunfará en las próximas fiestas

Como si fuera un ritual FASHION, cada jueves concluimos el día conociendo las novedades que aterrizan en las estanterías de Zara. Y en esta ocasión, en la que nos hemos despedido de los disfraces de Halloween y nos acercamos a la época festiva, nos encontramos ante la nueva y esperada colección que nos hace soñar con fiestas de lujo enfundadas en estilismos inolvidables. Si eres de las que prefiere invertir ya en los looks que llevarás más adelante, has dado con el lugar correcto porque hemos encontrado la prenda que será un top ventas.

En una temporada en la que el lujo silencioso se impone como la oleada estrella, este aire fresco llega en el mejor momento de la mano de nuestra marca de cabecera. Una vez más el equipo creativo batutado por Marta Ortega ha demostrado que se encuentran en una nueva era en la que el tiempo no evapora las tendencias que un día marcaron la historia de la moda. Ejemplo de ello es este súper mono negro compuesto de un crop top halter bañado de lentejuelas y flecos con pantalones ceñidos y bajo ligeramente acampanado. Una propuesta ideal que nos ha hecho viajar en el tiempo, ¿a quién nos recuerda?

La inspiración tras un icono

Entre todos los iconos de estilo en los que podrían haberse fijado este 2023, en esta ocasión el templo de la moda española parece haberse inspirado en el armario de nada más ni menos que Cher. La reconocida artista que con sus atrevidos y divertidos looks dejaba sin palabras allá a donde iba, hoy la seguimos recordando. Y ahora, gracias a Zara podrás homenejarla con mucho estilo. Si eres de las que no tienen miedo a llamar la atención con la elección de su vestuario, no dudes en añadir esta pieza a tu repertorio, disponible en tienda por 39,95 euros, porque promete colgar el cartel de sold out en cuestión de días.

¡Pero no ha sido el único guiño que localizamos en esta línea de fiesta! Entre las propuestas que veremos muy pronto pasearse por las citas más exclusivas del panorama destaca este top cortito y cruzado de punto e hilo metalizado, una clara tendencia que consolidó la intérprete de Believe hace varias décadas atrás. Este invierno regresa con una versión bañada de destellos brillantes que encontramos por tan solo 12,95 euros y que podrás lucir a conjunto de su falda midi y tiro bajo, pero también con tus vaqueros de confianza. ¿Preparada para marcarte un Cher?