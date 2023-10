Jennifer Lopez se baña en lentejuelas verdes para su última salida con Ben Affleck

Son contadas las oportunidades que tenemos para ver a 'Bennifer' de la mano en cualquier evento, sea público o privado, así que esperábamos con ansias este posado de la pareja llegando a la fiesta de cumpleaños de la actriz Pia Miller, amiga de ambos. Y parece que el amor está en el aire, no solo para David y Victoria Bekcham, que este mismo fin de semana han lanzado un perfume inspirado en el día que renovaron sus votos matrimoniales. Jennifer Lopez y Ben Affleck están más unidos que nunca, derrochando elegancia por las calles de Los Ángeles.

- La romántica dedicatoria de Jennifer Lopez a Ben Affleck por su primer aniversario de boda ¡es una nueva canción!

La última cita romántica de 'Bennifer'

La historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck es prueba de que, muchas veces, las segundas oportunidades valen la pena y son las definitivas. Ocuparon todas las portadas a principios de siglo, pero las circunstancias del momento los llevaron por caminos diferentes hasta que el 16 de julio de 2022, la noticia de su enlace secreto en Las Vegas nos devolvió la esperanza. La verdadera ceremonia tendría lugar en el estado Georgia, el 21 de agosto de 2022, únicamente bajo las cálidas miradas de los más cercanos a ellos.

Vestido de esmoquin, el oscarizado actor y director se bajó del coche en el que viajaban con el regalo de la agasajada en mano. La artista, en cambio, sí optó por un look menos discreto que el de su marido, y no por ello menos sofisticado. ¡Todo lo contrario!

- ¿Comparten zapatillas? Los 'fans' de Gigi Hadid y Bradley Cooper encuentran nuevas pistas sobre su posible romance

El lujoso look de fiesta de Jennifer Lopez con lentejuelas verdes

La cantante hizo su entrada a la fiesta con un vestido de lentejuelas verde manzana, del que solo se puede apreciar el bajo asimétrico dotado con volantes de su falda. Lo ha coordinado con sus sandalias de tacón en piel metalizada verde, de Gianvito Rossi.

Lamentablemente, apenas ver el look al completo, pero tenemos que admitir que nos fascina su lujoso abrigo de corte batín, atado a la cintura, confeccionado en lana de color blanco impoluto.

- La camisa XL de 5.000 euros que Jennifer Lopez lleva como vestido con zapatos de plataforma

En cuanto a los accesorios, aunque este estilismo no es precisamente uno que requiera de complementos vistosos, la intérprete de On the floor recuperó uno de sus bolsos preferidos: el clutch Caldera, de Cult Gaia (765 euros), fácilmente reconocible por su escultural forma de caparazón dorado reflectante. La última vez que se lo vimos fue en el evento que organizó para celebrar los nuevos lanzamientos de su marca de bebidas espumantes, Delola, donde lució un vestido camisero XL, de Schiaparelli, valorado en 5.000 euros, con unos imponentes pendientes en forma de ojo con pestañas realizados en latón dorado e incrustaciones de cristales, también de Schiaparelli (1.350 euros).