La oda al maximalismo de Blanca Suárez con un minivestido estampado de terciopelo, lazos y encaje

Desde que saltara a la fama gracias a su papel como Julia en El Internado hace ya 16 años, Blanca Suárez se ha establecido como un auténtico icono gracias a sus siempre comentados estilismos. La actriz ha dejado claro en numerosas ocasiones que adora jugar con la moda y no tiene miedo a sumarse a las últimas tendencias, incluso las más arriesgadas. Actualmente, se encuentra en plena promoción de su película Me he hecho viral, motivo por el que ha asistido en las últimas horas a varias citas públicas en las que nos ha vuelto a dejar lookazos de alto impacto, el último de ellos en El Hormiguero.

Vuelve a arriesgar y ganar

Blanca acudió anoche al programa de Pablo Motos derrochando, una vez más, simpatía y estilazo. Para esta ocasión tan destacada, se decantó por un minivestido de fiesta que no tardó en generar numerosos comentarios. Aunque en principio puede parecer que se trata de un pichi que lleva sobre una blusa, en realidad el diseño en cuestión es una única pieza. Agrega cuello perkins, manga larga, corte a la cintura y silueta evasé finalizada en una falda extracorta acampanada.

Juego de opuestos

El comentado efecto óptico que puede hacernos creer que el look está compuesto por dos prendas diferentes se genera debido a la mezcla de texturas opuestas que incorpora. El cuerpo está confeccionado en terciopelo decorado con un estampado estilo mosaico de inspiración vintage en tonos mostaza, marrones y azules, mientras que el escote y las mangas contrastan al ser en un tejido de encaje negro decorado con lazos y volantes. Se trata de una creación de la casa italiana Etro que se encuentra actualmente agotada pero tenía un precio original de 2.491 dólares, es decir, unos 2.800 euros aproximadamente.

En cuanto al look de belleza, recogió su melena en un moño alto de acabado desenfadado con mechones sueltos para restar formalidad al estilismo. Completó con un maquillaje muy natural que realzaba su mirada con un delineado clásico negro y aportaba luz a la piel con un luminoso colorete en tono anaranjado.