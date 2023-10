Entrevista a Aida Artiles: 'He sufrido, he sido valiente y he afrontado muchos miedos'

Han pasado casi dos décadas desde que una jovencísima Aida Artiles se marchase de Las Palmas, su tierra natal, para asentarse en Madrid. Entonces comenzaba la carrera de Nutrición que compaginaba con sus inicios como modelo, siguiendo la estela de Ariadne, su hermana mayor. Mucho ha cambiado desde entonces y más aún lo ha hecho ella: "Recuerdo todo muy rápido, estaba muy desconectada de mí. Es difícil saber quién eres con 18 años", admite. Ahora, con 35, la isleña parece tenerlo mucho más claro. Nos reunimos con ella en Sevilla con motivo de un proyecto muy especial que ha reunido a las mujeres de su familia: junto a su hermana y su madre, son imagen de la nueva colección Otoño/Invierno de Hoss Intropia, que acaba de abrir su primera boutique en la capital andaluza.

"Cuando nos llamaron para hacer esta colaboración, nos hizo mucha ilusión porque hacía mucho tiempo que no trabajábamos juntas", nos cuenta. Hablar con la canaria, quien responde a cada pregunta con tremenda sinceridad, se asemeja más a una charla entre conocidas que a una entrevista profesional. La calma que transmite -seguramente, fruto de su inmersión en el yoga- tiene mucho que ver. "La última vez que nos juntamos para trabajar las tres fue hace diez años, yo era más jovencita... Bueno, otra época", rememora. Por las sombras y luces de sus comienzos le preguntamos para descrubrir que en moda no es oro todo lo que reluce: "Sufrí mucho", admite. Pero también aprendió.

¿Qué consejo te habría gustado que te dieran entonces?

Mi hermana me dio un consejo cuando tenía 17 o 18 años: que nunca dejara de ser yo. Y aunque sus palabras me han acompañado todo este tiempo, entonces no sabía quién era. Es difícil defender quién eres cuando tienes 18 años y una industria tan fuere ante ti. Pero reconozco que hizo eco en mi y su consejo me ayudó a mantener un pie en casa, a no perderme.

¿Qué lecciones te llevas de aquella época?

Recuerdo perfectamente cada día, cada anécdota, cada sensación, cada sentimiento... He recogido todo eso ahora, y gracias a ello, soy quien soy. Sé que he sufrido, que he sido valiente, que he afrontado muchos miedos. Dentro de esa vida de trabajo, de viajes, de oportunidades... también aprendes a estar donde no quieres estar, a perderte cosas que no te gustaría perder. Maduras mucho a nivel mental, pero de ello soy consciente ahora, no antes.

Después de terminar tus estudios te marchaste a Nueva York para trabajar como modelo...

Tenía muy claro que primero tenía que estudiar y después viajar fuera, porque si lo hacía del revés no terminaría la carrera. En 2011 me marché a Nueva York, me quedé seis años y me dediqué a la moda.

¿Qué papel tiene ahora la moda para ti?

En este momento tiene más sentido que el que tenía antes. Ahora puedo disfrutarla, puedo elegir el cliente con el que quiero trabajar, tengo decisión y eso es importante. Puedo ser modelo siendo yo misma, sin crear un personaje. Ahora me divierte, pero cuando era joven no tanto: lo vivía con inseguridad.

¿Crees que existe más diversidad sobre la pasarela?

Sí, seguro. A mi me tocó una época complicada en la que se llevaba mucho la mujer andrógina, muy delgada, que reflejaba poca salud. Por entonces estaba en Nueva York: yo era atlética, más comercial... En España me encasillaron en un lugar al que no pertenecía. Sufrí mucho porque tenías que encajar en una estética: solo conseguía hacerlo si pesaba diez kilos menos. Y que te exijan eso a los 20 años, con tus hormonas, con tu historia... Es horrible. Esa parte no me gusta y hoy en día hay aspectos con los que tampoco estoy de acuerdo. Hasta el movimiento curvy está encasillado: ellas tampoco pueden salirse de esas tallas. Si, ahora hay más diversidad, pero sigue habiendo mucha exigencia.

¿Cómo definirías tu estilo?

Cuando me dedicaba exclusivamente a la moda mi prioridad era ir cómoda para compensar los estilismos que exigía el trabajo. Ahora me arreglo de vez en cuando, pero siempre sigo una línea sencilla, con toques elegantes, prendas que me hagan sentir a gusto.

¿Cuáles elegirías como fondo de armario de otoño?

Suelo tener botas, tanto cortas como altas. También vaqueros, son un básico esencial, y una americana siempre funciona, especialmente durante el entretiempo. Estas tres piezas nunca fallan.

¿En qué momento decidiste centrarte profesionalmente en el yoga?

En Nueva York tuve dos etapas: la primera duró unos cuatro años, fue muy buena y trabajé muchísimo. Pero después algo empezó a cambiar: tanto física como mentalmente me veía mejor, más madura, pero experimenté un rechazo por parte de las agencias y los clientes. Mi mente comenzó a rechazar el mundo de la moda, sentía que perdía el tiempo en los castings, esperando a ver si sonaba el teléfono. Un día me dirigía hacia una audición, y de camino pensé: "El día que pueda coger la vida con mis manos y dedicar la energía a lo que quiero... ¿A qué estoy esperando para hacerlo?". Empecé a tomar decisiones más conscientes, me formé en yoga -hasta entonces había sido alumna-, regresé a Las Palmas y poco a poco todo comenzó a encajar.

Eres experta en Jivamukti Yoga, ¿en qué consiste?

Literalmente significa "liberación en vida". La parte física es estricta y dinámica, pero también estudiamos filosofía, cantamos al principio de clase, meditamos al final... Es una experiencia completa especialmente orientada a mentes rápidas, que viven una vida ajetreada. Lo descubrí durante mi estancia en Nueva York, donde el Jivamukti Yoga surgió. Y aunque he probado otras disciplinas, esta es la que más me gusta. La practicamos en Distrito 841, mi estudio en Las Palmas, donde doy clases desde hace un par de años.

¿Qué haces tú cuando necesitas calmar la mente?

Tengo diferentes herramientas: los días en que estoy muy agitada, me voy a dar un paseo por la playa. Creo que lo más importante es ser consciente de cómo te sientes, aceptarlo y respirar. ¿Hoy tengo ansiedad? No pasa nada, intento hacer algo con ello, no estresarme porque me sienta así, sino comprenderlo. También me funciona practicar sobre la esterilla, otros días simplemente me siento a meditar. Es difícil porque uno nunca quiere quedarse en el sitio que le incomoda, sino salir de él. El yoga te anima a volver ahí, a hacerte amiga de esa incomodidad y a comprender que no dura para siempre. Estos años he aprendido a ser más flexible con mis pensamientos, a no a juzgar absolutamente nada, que no existe una verdad absoluta.