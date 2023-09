El truco viral de las perchas para hacer bien el cambio de armario, ¡ahorrarás espacio y dinero!

Nos encontramos en una semana atípica de calor a finales de septiembre, razón por la que hay que ser previsoras y preparar el cambio de armario para cuando se instalen las bajas temperaturas en la ciudad. Sabemos que es una tarea pendiente que solemos ir retrasando hasta la última hora, pero para que no nos encontremos buscando un jersey entre la montaña de bikinis y bañadores, estamos aquí para ayudarte. Los expertos dicen que el orden de la habitación (y en su defecto el vestidor), es el fiel reflejo de lo que sucede en nuestra mente, por eso, cuanto más homogéneo y equilibrado esté, ¡mucho mejor!

Son varios los pasos que debes tener en cuenta antes de embarcarte en las profundidades de la colección de ropa que atesoras. No solo te recomendamos que te deshagas de aquellas piezas que no son de tu talla actual, están estropeadas o ya no encajan con tu estilo, también que tengas en mente que necesitarás varias herramientas. Es decir, cajas amplias y fáciles de almacenar para guardar los vestidos de lino y demás prendas veraniegas que has lucido hasta ahora, e invertir en el accesorio clave para lograr una buena organización como hacen las amantes de la moda: las perchas. Parece un concepto básico, pero en realidad es el típico que suele pasar desapercibido por comodidad, y en realidad es uno de los más importantes en este procedimiento porque marcará la dirección, ¡literalmente!

Como ya sabrás, hay varios modelos de perchas disponibles en el mercado, pero he aquí la gran pregunta, ¿cuál es el mejor? ¡Depende! Para los pantalones las que tienen pinzas, la idónea para colgar un traje las que son más anchas en los extremos, las de madera para prendas más pesadas como abrigos y chaquetas... Pero existe una norma secreta que te desvelamos y que pondrás en práctica hoy mismo porque funciona fenomenal en todos los casos. ¿Sabías que depende de cómo las añadas a la barra marcará la forma en la que te vistas?

El truco viral es...

Ya sea para una fiesta exclusiva, una boda e incluso para ir a la oficina, es importante visualizar qué tenemos en el guardarropa sin necesidad de desperdiciar tiempo para crear un buen estilismo con el que sentirnos guapas y seguras de nosotras mismas. Hemos dado con la sencilla (y casi lógica) solución que te ayudará a economizar el tiempo y quebraderos de cabeza. El consejo es muy sencillo, tan solo deberás prestar atención a la dirección en la que colocas el enganche de la percha, todas deben seguir la misma línea, ¡hacia dentro mejor! Ahí reside parte de la magia para lograr un inspirador armario y ahorrarte dinero, porque verás con claridad la ropa y la conservarás mejor, ¿a qué esperas para probarlo?