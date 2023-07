El vestido con escote a la espalda que Dua Lipa ha estrenado en Italia para una cita romántica

Las celebridades también se escapan de sus ciudades y de la rutina para disfrutar de un merecido descanso en verano. Y la última que protagoniza nuestras líneas es Dua Lipa. Hace unos días la veíamos saliendo de un restaurante en Londres, y ahora ha viajado hasta Italia junto a su pareja, el director de cine francés Romain Gavras, con quien por primera vez apareció de la mano en la alfombra roja del Festival de Cannes el pasado mes de mayo, confirmando así su relación.

Adoramos el look metalizado al más puro estilo dosmilero de Versace que llevó en la premier de Barbie hace unos días y con el que se convirtió en la invitada más espectacular. Pero el que ha estrenado horas atrás le hace gratamente la competencia, ¡es una maravilla! La intérprete de One Kiss es el referente perfecto para aquellas que adoran la estética vintage pero no quiere dejar a un lado los toques más actuales, ejemplo de ello es este maravilloso diseño fluido que deja la espalda totalmente descubierta, ¡nos encanta!

Una propuesta de diez con la que ha demostrado que incluso para una escapada nocturna en un destino extranjero -sus fans aseguran de que se encuentra en Milán- y disfrutar de un helado de pistacho a 30 grados de temperaturas, puedes apostar por un vestidazo tan maravilloso como éste anudado al cuello y con un pronunciado escote. Acostumbradas a verla enfundada en prendas de lo más sensuales con las que marca la diferencia allá a donde va, no nos extraña que en su equipaje haya espacio para este atuendo que vimos por primera vez sobre la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.

Se trata de una propuesta satinada en color frosting con acertados apliques metálicos de la histórica casa de costura Bottega Veneta, una obra de arte inspirada en la antigua Grecia que parece haber sido confeccionado sobre la silueta de Dua por lo bien que le queda. Fabricado en sus talleres italianos, se trata de un look exclusivo de la colección primavera-verano 2023, apto para celebridades como ella que no tienen miedo a arriesgar, lo localizamos en tienda por nada más ni menos que 2.100 euros. La británica le ha dejado el protagonismo total añadiéndole el clásico bolso Jackie de Gucci y un par de mocasines de piel. ¿Y tú cómo lo combinarías?