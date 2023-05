Dua Lipa cumple uno de sus mayores sueños: diseñar en exclusiva con una reconocida 'maison'

No hay movimiento que los paparazzi y sus millones de seguidores en las redes sociales no alaben, por eso Dua Lipa es una de las personalidades más influyentes de la década. Y no solo en los escenarios alrededor del mundo desde los que nos hace bailar y cantar a los cuatro vientos, ¡también en la moda! Un hecho que le ha abierto las puertas para lucir trajes de archivo como un Chanel noventero que llevó en la Gala MET, pero también a trabajar de forma exclusiva con iconos de la industria: hace solo unas horas, anunciaba que se ha unido al equipo de una casa de costura italiana.

Sabíamos que desde hace años mantiene una consolidada relación de amistad con Donatella Versace, es una gran embajadora y admiradora de la marca, incluso desfiló en la Milan Fashion Week 2021, pero jamás habríamos imaginado verla dar un paso más y embarcarse en la aventura del patronaje. Y es que junto a la emblemática directora creativa de Versace, han compartido la gran noticia que ha revolucionado el panorama desatando una oleada de reacciones sorpresa: una colaboración exclusiva de moda, ¡está en el horno! Y la británica confiesa a sus fans tras publicar este notición: "¡¡Este ha sido el secreto más difícil de guardar!! Muy emocionada para que veaís lo que hemos creado". Y celebridades como Marc Jacobs y Paris Hilton no han dudado en comentar en la publicación con más de un millón y medio de likes.

¿Cuándo veremos la colaboración?

No nos referimos a que será la imagen de la campaña internacional, como ha ocurrido otras veces, sino que la intérprete de One Kiss se ha convertido en diseñadora por un tiempo (y siempre con la ayuda de la italiana y costureros) para lanzar una inesperada colección de ropa para esta temporada veraniega bautizada como La Vacanza. "Siempre me ha inspirado un proceso de diseño colaborativo. Trabajar con Dua en esta colección ha sido muy emocionante y me encanta la dinámica que hay entre nosotras. Dua es fuerte, intrépida y libre, y su visión creativa es excepcional. El verano es una época mágica. Capturaremos este sentimiento y los colores de esa época del año con un desfile verdaderamente especial e íntimo en Cannes" afirma Donatella Versace. Será una maravillosa alianza cargada de buen gusto y personalidad que promete dejarnos sin palabras, y además cumple uno de los sueños que toda superestrella tiene: crear su propia colección. Así que apunta la fecha porque verá la luz el próximo 23 de mayo en la ciudad de Cannes, Francia, ¡coincide con el Festival internacional de cine de Cannes!

"Estoy absolutamente encantada de haber codiseñado la colección femenina La Vacanza para Versace con Donatella. Ella y yo hemos formado un vínculo muy fuerte a lo largo de los años, y estoy muy agradecida por el apoyo que he recibido de todo el equipo desde el principio de mi carrera. Darme el honor de codiseñar esta colección y dar rienda suelta a todas mis inspiraciones veraniegas ha sido un sueño. Estoy muy orgullosa de esta colección y no puedo esperar a estrenarla en Cannes", se sincera la veinteañera. ¿Preparadas para ser testigos de este momentazo?