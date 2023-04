¡Confirmado! Dua Lipa actuará en la película 'Barbie' y así es como podrás verla

Hace tiempo que se rumoreaba, pero hasta hace escasos minutos, no se ha confirmado oficialmente que Dua Lipa formará parte de Barbie. Lo ha hecho la propia cantante inglesa con una foto en sus redes sociales y, aunque no ha dado muchas más explicaciones, la imagen ya está causando todo un revuelo. Y no es para menos, porque la película de la muñeca más famosa del mundo es una de las más esperadas de este año y más aún cuando la producción no deja de añadir grandes estrellas al reparto. Pero, ¿cuál será el papel de la artista? ¿Compartirá escena con Margot Robbie y Ryan Gosling? Aún hay muchas dudas por resolver, pero esto es lo que se sabe de momento. ¡Atenta!

La película dirigida por Greta Gerwig podrá verse en los cines españoles el próximo 21 de julio y hasta que no se desvelen más detalles, podemos afirmar con rotundidad que Dua Lipa saldrá en ella y lo hará ¡como una sirena! Así, en una imagen en la que aparece más cambiada que nunca gracias a su larga melena azul, y con el traje característico de este bonito ser marino también en el mismo color, es cómo la cantante ha acompañado la foto que ha querido compartir con todos sus seguidores. ¿Será ella quien interprete también la banda sonora del filme? Tendría todo su sentido, pero, por el momento, ni Warner Bros ni la propia Dua Lipa, han dicho nada al respecto.

Aunque la trama de la película aún es un secreto y nadie sabe exáctamente sobre qué tratará, lo que sí podemos confirmar es que Margot Robbie tendrá el papel de la Barbie original, pero que además de sus conocidas amigas, habrá otras "muchas Barbies" con diferentes profesiones e igual pasará con Ken, interpretado por Ryan Gosling y al que también darán vida otros actores.

Pero la noticia de que Dua Lipa estará en Barbie. The movie, no viene sola puesto que hay muchas más caras conocidas que ya se han sumado al reparto. Una de ellas es la actriz irlandesa Nicola Coughlan, la entrañable Penelope en Los Bridgerton. Ella interpretará, aunque solo durante 20 segundos (tal y como ella misma ha dicho) a una Barbie diplomática. ¿Actuará Dua Lipa durante más tiempo? Habrá que seguir atentos a los próximos detalles que se vayan contando sobre la película que promete revolucionar las salas de cine este verano.