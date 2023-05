Dua Lipa confirma su relación con Romain Gavras, 14 años mayor que ella, con un espectacular posado

Estos días se celebra el Festival de Cannes, la prestigiosa muestra de cine que acapara cada año todas las miradas de los amantes del séptimo arte, pero también de la moda, ya que por su famosísima alfombra roja desfilan las estrellas con sus estilismos más imponentes. Dua Lipa ha sido una de las más buscadas en esta edición, y ha logrado generar numerosos titulares en todo el mundo no solo por su espectacular look, sino porque no ha aparecido sola ante las cámaras, sino que lo ha hecho por primera vez junto a su pareja, Romain Gavras, 14 años mayor que ella.

Aunque los rumores comenzaron hace cerca de tres meses, cuando fueron vistos saliendo de una fiesta cogidos de la mano y, posteriormente, ir juntos a algunos de los eventos de la Paris Fashion Week, han querido oficializarlo ahora ¡y de qué manera! No cabe duda de que están enamoradísimos, puesto que se han deshecho en miradas, caricias y gestos de complicidad delante de los fotógrafos sin importar que el mundo entero -literalmente- estuviera pendiente de ellos.

- ¡Confirmado! Dua Lipa actuará en la película 'Barbie' y así es como podrás verla

Si hay una forma de confirmar una relación por todo lo alto es, sin duda, un posado en la alfombra roja, y más si es en una tan relevante como la de Cannes. Además, no es raro que la pareja haya elegido un evento relacionado con el cine, puesto que ella se desenvuelve como pez en el agua en este tipo de citas -recordemos que fue una de las anfitrionas en la pasada gala del MET y que va a participar en Barbie junto a Margot Robbie- y para él tampoco son ajenas, ya que, al ser director de cine (está detrás de Athena y El mundo es nuestro, entre otras), ha acudido a numerosos estrenos.

Además, está más que acostumbrado a estar rodeado de superestrellas puesto que ha trabajado junto a artistas como Kanye West o Jay-Z. En esta ocasión, han querido apoyar el cine francés, país de origen de Romain, y han asistido al estreno de la película Omar la Fraise.

Un look de alto impacto

Para esta ocasión tan señalada, Dua ha querido apostar por un impresionante estilismo a juego con su chico, apostando ambos todo al negro. La cantante se ha enfundado en un seductor diseño satinado de escote asimétrico y detalles cut out que dejaba su espalda al descubierto y agregaba una pronunciada abertura en la falda. Lo ha acompañado de unas sandalias a tono de tacón de aguja pertenecientes a Celine y un conjunto de joyería en oro blanco y diamantes de Tiffany & Co.

Tampoco ha pasado desapercibido su peinado, ya que ha recogido su melena en un moño alto pero ha dejado su flequillo -el cual lleva a la altura de la nariz- suelto, tapando los ojos casi por completo.

- El último look de Dua Lipa demuestra que la tendencia 'Motomami' sigue en auge