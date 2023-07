El vestido metalizado más 'Y2K' de Dua Lipa en el estreno londinense de 'Barbie'

Lo que está consiguiendo Barbie, la película, hacía mucho que no sucedía. En Google, el nombre de la muñeca se busca un 200% más que hace un año y, en Pinterest, "barbie moodboard" se dispara hasta el 1.290%. Ciñéndonos a la moda, el rosa lo ha invadido todo (¿sabría Pierpaolo Piccioli cuando registró el fucsia PP Pink de Valentino que esto pasaría?) y los looks preppy han regresado más fuertes que nunca. Margot Robbie es, con toda la razón, la actriz del momento... aunque Dua Lipa no se queda detrás. La cantante también participa en la esperadísima producción que llega a los cines el 21 de julio, y sus looks en las premieres del filme poco tienen que envidiar a los de la protagonista. Si en Los Ángeles triunfaba con su naked dress plata, ahora, en Londres, vuelve a arrasar en clave metalizada pero, esta vez, a todo color.

Kate Moss lo puso de moda en los 90, Paris Hilton y Kendall Jenner lo recuperaron después (y con dos décadas de diferencia), Ana Mena también lo ha versionado... Y si todos estos iconos atemporales lo han llevado, podemos confirmar que el vestido metalizado nunca pasa de moda. Dua Lipa ha sido la última en lucirlo, aunque, en consonancia con su estilo atrevido, no se ha decantado por el acabado plata, sino que lo ha dado todo al color. El diseño escogido, de su firma de cabecera Versace, se conforma con una red metálica que, al llegar al pecho, cambia las miniplacas por aplicaciones brillantes, reinventando así el vestido malla que hizo famoso el modisto español Paco Rabanne.

Dua Lipa puede presumir de ser, aparte de cantante y actriz, una referente de moda para chicas de muchas edades. Con este nuevo lookazo, un vestido metalizado de colores y tirantes de cadena que llevó con un clutch a juego, sandalias Mermaidcore y joyas muy Versace, vuelve a colarse en el ranking de las mejor vestidas. Además, y como tantas veinteañeras, dejó el maquillaje marcado de lado para decantarse por una imagen más natural, con mucha máscara de pestañas, labial nude y el peinado de invitada más fácil de copiar: la coleta. Y es que, la magia de las influencers es precisamente esta: lucir tendencias con las que todas nos podemos identificar.