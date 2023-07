Ryan Gosling y el romántico gesto en la premier de 'Barbie': ¡un collar con dedicatoria!

Los estilismos que Margot Robbie ha lucido estas últimas semanas a raíz de la promoción de la película más esperada del año, Barbie, han dado la vuelta al mundo demostrando que la moda es magia y da vida al vestuario que la muñeca de Mattel llevó tiempo atrás. Pero entre evento y evento que ha tenido lugar en varios rincones del globo terráqueo, su compañero de reparto, Ryan Gosling, tampoco ha pasado desapercibido enfundado en trajes de colores pastel que representa a la perfección el armario de su personaje ficticio, Ken. Pero lo que para nada esperábamos era protagonizando un momentazo romántico ante los paparazzi.

- Analizamos el éxito tras los looks 'Barbie' de Margot Robbie: de diseños 'vintage' a vestidos personalizados

Y no nos confundamos, porque aunque en la gran pantalla son pareja, en la realidad ambos están casados con otras personas y mantienen su vida sentimental fuera del foco mediático. Razón por la que este gesto que hace unos días vimos en el photocall de Los Ángeles nos ha sorprendido. No hablamos de una aparición estelar frente a las cámaras, ni de ningún beso robado o abrazo cariñoso tras los bastidores, más bien de cómo un simple complemento puede hablar por sí solo. Nos encanta su combinación de chaqueta, camisa y pantalón en rosa salmón de Gucci, pero aún más el detalle que cuelga de su cuello...

- Margot Robbie se mimetiza con 'Barbie' recuperando un diseño de pasarela de hace 20 años

¿Qué complemento lleva?

No es ninguna novedad que las alfombras rojas se conviertan en el escenario de muestras de amor, donde se confirman -y desmienten- las parejas, y en este caso, hablamos de gestos especiales cargados de significado que terminan convirtiéndose en titular internacionales. Ryan no ha dudado en añadir a su look estilo Ken un divertido e inesperado collar metálico del que cuelga una inicial con la típica tipografía de Barbie. ¿Qué letra es? ¿A quién va dedicado? Sigue leyendo para descubrirlo.

¿A quién se lo dedica?

Como podemos observar se trata de la letra 'E' en blanco con un fondo de rosa, un precioso y FASHION homenaje a la mujer que ocupa su corazón dentro y fuera de los estudios de Hollywood, ¡Eva Mendes! Fue allá por 2011, en pleno rodaje de la cinta Cruce de Caminos, donde ambos sintieron el flechazo de amor. Desde entonces mantienen su relación en privado, tanto que a pesar de ser dos personalidades tan conocidas, se casaron en secreto en abril de 2016 en su mansión familiar de Los Ángeles, --pero no fue hasta 2022 cuando confirmaron al público su 'sí quiero' eterno- y tienen dos hijas, Esmeralda y Amanda.