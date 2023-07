Isabelle Junot elige las alpargatas cómodas que ha diseñado una de las invitadas más elegantes

Cuando te conviertes en madre hay ciertas prendas o accesorios que ya no utilizas tanto como antes. Los pendientes grandes y vistosos, por ejemplo, quedan reservados para planes sin bebés (no sea que les de por estirar). Lo mismo sucede con vestidos de escotes demasiado pronunciados o bikinis con la parte superior de cuerdas (tienen fijación por agarrarse y tirar). Pero si hay un complemento del que muchas prescinden, al menos durante un tiempo, es de los tacones. No son prácticos para correr detrás de ellos y, si el niño es demasiado pequeño para caminar, tampoco lo son para ir con ellos en brazos. Una medida que ya parece haber adoptado Isabelle Junot, que ha elegido un calzado cómodo para su último paseo con Philippa.

La marquesa de Cubas, que dio a luz a su hija el 11 de junio en la clínica Ruber de Madrid, siempre apuesta por looks estilosos para todos sus planes, y este paseo con su hija no ha sido una excepción. Isabelle se ha decantado por un vestido estampado de largo midi, con abertura y de manga corta, que se ciñe con suavidad a la cintura. Una prenda fresquita que ha combinado con unas alpargatas cómodas en color mostaza.

Se trata de un diseño fabricado íntegramente en España que pertenece a Inés Domecq Shoes, la colección de calzado que la empresaria Inés Domecq ha creado junto a la emblemática firma española Cuplé. En concreto es el modelo Tarifa, confeccionado en rafia color mostaza, con acabado en puntera alargada, parte trasera destalonada y tiras que que anudan alrededor del tobillo. Están disponibles en la tienda online por 90 euros (también en color cuero y en negro), pero de momento no están rebajadas.

Desde que la Marquesa se convirtió en madre ha compartido varias instantáneas con su pequeña en redes sociales, en las que hemos podido comprobar que la maternidad le sienta de maravilla. ¡Está más guapa que nunca! El pasado 15 de junio, Isabelle aseguraba que todavía estaba "en una nube". Y es que la "nueva reina de la casa" parece ser una niña muy especialmente buena.

