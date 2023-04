El ingenioso truco de Isabelle Junot para aprovechar sus pantalones de siempre durante el embarazo

"No voy a comprarme ropa premamá", aseguraba Rihanna de forma contundente durante una entrevista. Una decisión motivada por lo poco identificada que se sentía con este tipo de prendas para el embarazo. Y como ella, otras celebrities también tienen claro que no quieren renunciar a su estilo durante esta etapa, por eso prefieren seguir llevando su ropa habitual aunque ajustándola a su nueva figura. Isabelle Junot ha sido la última en sumarse a ello, demostrando que con un poco de ingenio es posible aprovechar una de las que, probablemente, sea la pieza más complicada de reutilizar.

- El lookazo semitransparente de Isabelle Junot en la recta final de su embarazo

La exconcursante de MasterChef Celebrity regresaba anoche al plató de esta nueva edición para realizar una visita a los concursantes. La hija de Philippe Junot y Nina Wendelboe-Larsen se encuentra en la recta final de su embarazo y, consciente de la importancia que cobran los looks cómodos durante estas semanas, no dudó en apostar por uno. Para la ocasión escogió un pantalón largo 'efecto cuero' de la firma Cara Mila, con detalle de lazada en los tobillos. Prenda que combinó con unos mocasines destalonados. Tras compartir este selfie en sus redes sociales, Isabelle también desveló la realidad debajo de la chaquetilla de chef: el truco fácil (y low cost) para logar ajustar este conjunto a sus curvas.

- ¿Eres morena? Olvídate del vestido negro y prueba la alternativa de invitada de Isabelle Junot

"La realidad", mostraba la marquesa de Cubas con esta divertida imagen, en la que vemos cómo incorporaba una goma elástica a la cinturilla del pantalón para que cierre. ¿La clave? Pasarla primero por el ojal, cruzarla sobre sí misma y después enroscar el otro extremo alrededor del botón. Una forma muy sencilla de darle una segunda vida a tus pantalones de siempre y que puedes disimular perfectamente llevando prendas largas u oversize, que tapen precisamente esta zona.

- El vestido de Isabelle Junot que no te podías perder: comodísimo y 'made in Spain'

"Al vestirme, necesito sentirme yo más que nada (...) No tener miedo a ser yo misma y saber ponerme en valor y qué es lo que me favorece", nos confesaba durante una entrevista con FASHION. Algo que demuestra a diario a través de sus elecciones, incluidas aquellas orientadas a sus looks premamá. Sin renunciar a su estilo, hace unas semanas posaba con un impresionante vestido de transparencias, demostrando que es posible sumarse a las tendencias más sexys del momento. Algo que también hizo con este ceñido diseño de brillante pedrería y maxiabertura, firmado por Tot-Home, que tampoco era un diseño premamá.