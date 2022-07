¿Eres morena? Olvídate del vestido negro y prueba la alternativa de invitada de Isabelle Junot

Decía Karl Lagerfeld que "una mujer nunca está demasiado vestida ni demasiado informal con un little black dress", una opinión que, antes que él, Coco Chanel había consolidado. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el armario de invitada se ha extendido en formas, adoptando el mono fluido, el pantalón palazzo o el traje de chaqueta, y también en colores. El blanco (no para una boda, pero sí en cualquier otra cita), el rosa (el favorito de la Generación Z) o el verde (impuesto por Bottega Veneta como supertendencia) se han colado en los estilismos formales de las chicas más elegantes. Y ahora, de la mano de una de las españolas más seguidas del año, Isabelle Junot, llega un nuevo tono que te encantará sobre todo si, como ella, eres castaña o morena: el azul lavanda.

Desde que se casara con Alvaro Falcó, en una boda que tuvo lugar en Plasencia y pudiste descubrir en ¡HOLA!, Isabelle Junot se ha convertido en una de las españolas más influyentes, especialmente cuando hablamos de looks de invitada. La dietista, íntima de Tamara Falcó, se ha colado en el radar no solo de otras chicas, sino también de las firmas de referencia, que buscan contar con ella como embajadora en sus eventos. Ha sido en uno de ellos, organizado por la marca de champagne Bollinger, donde Isabelle ha revelado el nuevo look perfecto para invitadas morenas: un vestido azul lavanda de la marca Coosy.

Además de su favorecedor color, que crea un contraste precioso con el cabello oscuro, el diseño cuenta con otros elementos que sientan genial de forma prácticamente universal. Nos referimos a las mangas abullonadas, que equilibran la cadera, y al cuerpo fruncido, que disimula el pecho si tienes mucho y suma volumen en caso contrario. También a la lazada sobre el abdomen, que, aunque en su caso no sea necesario, puede ayudar a alisar visualmente esa zona al tiempo que marca la cintura. Por todas esas razones, este vestido -disponible en la página web de Coosy por 159 euros- es una de esas compras con las que sabes que siempre vas a acertar.

Accesorios dorados, la mejor apuesta

Si en su vestido Isabelle ha arriesgado, no tanto por la forma pero sí por el color, en lo referente a los complementos ha preferido apostar sobre seguro con el metalizado que combina con todo, el dorado. Así, la mujer de Alvaro Falcó ha escogido unos pendientes muy especiales, largos y con una gran estrella de cristales, de la firma M de Paulet (175 euros), que ha combiando con varias argollas pequeñas y una pulsera, todas las piezas doradas. Además, ha competado el estilismo con sandalias en el mismo metalizado y con tacón alto, de Lodi (125 euros).

La versión moderna del 'little black dress'

Su hermana, Victoria, también ha estado en el evento. Ella sí ha escogido un little black dress, aunque, lejos de modelos clásicos, ha optado por un diseño con detalles de tendencia, como las mangas plisadas o el cut out en la cadera. Otra alternativa al vestido negro más sencillo para chicas que buscan looks de invitada diferentes pero elegantes.