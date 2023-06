Los looks de viaje de Sassa de Osma: un vestido estampado de invitada y el bañador más elegante

En la época de verano es complicado dar con un estilismo cómodo y fresquito además de bonito. Las celebridades que adoran la industria de la moda son el perfecto ejemplo de cómo crear una maleta de viaje impecable y la última que nos ha conquistado ha sido Sassa de Osma, una de las chicas más influyentes del momento. En su amplio y envidiado guardaropa encontramos piezas atemporales con otras de tendencia que se pasean por los desfiles, un acertado gesto con el que demuestra que en el equilibrio se encuentra la clave para un buen look.

- Así es como Sassa de Osma recicla un look de invitada para pasear por Madrid

El vestido de invitada que estrenar en vacaciones

Para alejarse del bullicio (y del calor) de la ciudad de Madrid y dar el pistoletazo de salida a las esperadísimas vacaciones, se ha escapado cerca del mar en un entorno paradisíaco derrochando estilazo. Al igual que en ocasiones anteriores, esta temporada ha vuelto a confiar en el poder que tienen los vestidos con vuelo para disfrutar de la caída del sol. Un romántico y femenino diseño que le sienta de maravilla porque se afina a su esbelta silueta, con cuello cerrado, mangas abullonadas y la espalda totalmente abierta de la que parece ser una de sus nuevas marcas de invitada de cabecera.

- El romántico look de invitada de Sassa de Osma en Sicilia con accesorios metalizados

Sí, como lees, ¡de invitada! Resulta que esta propuesta estampada de fondo verde con motivos paisley multicolores conocida como Zambia, pertenece a la nueva colección de la firma Philippa1970 que ha conquistado a otras españolas, y lo encontramos disponible en tienda por 140 euros. Ella, como gran experta en materia, ha conseguido rebajar la sobriedad de la pieza que podría llevar en cualquier boda veraniega estrenándolo al pie de la playa, descalza y simplemente añadiendo un par de gafas de sol de pasta azul clarito de Tiwi.

- Sassa de Osma y el vestido de lino que favorece a todas las tallas: te contamos por qué

Un bañador que nunca pasa de moda

No ha sido la única prenda que ha añadido a su inspirador equipaje que podemos copiar hoy mismo. Como gran amante de los bañador -no suele llevar bikinis-, esta semana de sol la princesa de Hannover confirma que apostar por los clásicos de toda la vida, es un acierto asegurado. Dejando a un lado las microtendencias, ha lucido a bordo de un velero en alta mar un precioso modelo a rayas bicolor -blanco y negro- de la marca Moré Noir al puro estilo Old Money que ha puesto en alza la veinteañera Sofia Richie tras su millonaria boda en la costa azul.

- Sassa de Osma elige para una boda el vestido plisado que más estiliza

Destaca su espectacular y original juego arquitectónico de líneas bretonas que se mimetiza a la perfección con la naturaleza del lugar. Este traje acuático con el favorecedor escote cuadrado, finos tirantes y la espalda descubierta, se ha convertido en uno de nuestros favoritos porque al mismo tiempo que es elegante, ¡también es sensual! Está disponible para su compra por 280 euros. ¿Cómo será el siguiente look veraniego de una de nuestros iconos de moda?