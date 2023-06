Así es como Sassa de Osma recicla un look de invitada para pasear por Madrid

Cuando tenemos agendados compromisos que requieren un dress code más especial, solemos recurrir a comprar looks de invitada cargados de personalidad que, con el paso del tiempo, terminan olvidados en el armario cogiendo polvo. Algo que nos ha sucedido a todas en algún momento, pero ahora que estamos más concienciadas y buscamos cómo darle una segunda vida a esas inversiones, llegan Sassa de Osma y su estilazo para desvelarnos su genial y sencillo truco con el que consigue que una pieza formal sea una más casual para llevar por la ciudad.

Es una de las mujeres más elegantes afincadas en nuestro país y no hay ocasión que su elección de vestuario no ocupe los titulares nacionales, pero ahora lo hace por una razón diferente. Como hemos mencionado, por fin la sociedad pone el foco en comprar menos ropa y darle a la imaginación para combinar sus de miles de formas consiguiendo así un resultado diferente. Ella, tras haber triunfado con un traje plisado en Baviera (Alemania), disfruta de los primeros días de calor paseando por el centro de Madrid enfundada en un diseño estampado ideal que podría haber lucido en otra ocasión con taconazos.

Como gran experta en materia que es, ha demostrado con esta preciosa visita a la famosa bombonería castiza, La Pajarita, que podemos hacer de un vestido tan especial nuestro mejor aliado para una tarde de paseo. El que la princesa de Hannover ha estrenado poco antes de que el verano por fin comience, es de manga larga, bañado en un divertido estampado de flores en tonos verde, rojo y blanco con una amplia abertura sobre el escote y hombreras marcadas, disponible en la plataforma de moda española de alquiler Olibati.

El complemento estrella es...

He aquí la sorpresa a modo de accesorio que seguramente has cazado al vuelo, una pista: se encuentra en sus pies. En la amplia colección de calzado que atesora, encontramos todo tipo de modelos, desde Zara a Aquazzura, pero desde hace un par de temporadas ha caído rendida a las elegantes furlanes con las que puedes sobrevivir a una larga jornada de trabajo. No importa la época del año que sea, porque Sassa siempre apuesta por ellas, ya sea con jeans o estilismos más clásicos. Y en esta ocasión nos ha sorprendido rebajando la sobriedad de un look de invitada como este con un diseño de terciopelo rojo ribeteado en fucsia de la marca Chatelles Paris, dirigida por su amiga Inés de Cominges, ¡nos encanta!