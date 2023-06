El look cómodo de Elsa Pataky con el que sí puedes ir al trabajo

Cuando llegan los meses de calor no siempre es fácil elegir un look adecuado para ir al trabajo. Las faldas midi y los vestidos largos siempre son una buena opción, pero hay quien no se siente cómoda llevando ese tipo de prendas y prefiere lucir pantalones. Si eres de esas, seguro que los diseños de tejido denim tampoco encajan en tu día a día en verano; es demasiado grueso para hacer frente a las altas temperaturas. Aunque las bermudas, combinadas correctamente, pueden ser el estilismo perfecto, hay un pantalón de tendencia que también podría salvarte y lo ha llevado Elsa Pataky.

Hace unos días, la actriz revolucionaba Madrid junto a Chris Hemsworth, donde el actor presentaba su último trabajo, Tyler Rake 2, una película que llegará a Netflix el próximo 16 de junio. Aprovechando la escapada a su país natal, Elsa ha hecho planes en la capital y disfrutado de su familia y amigos y, aunque este fin de semana pudimos verla en Berlín, donde ha lucido un maravilloso slip dress con doble escote, no ha dudado en compartir en sus redes sociales algunas imágenes de su viaje a España. Citas para las que ha elegido looks de lo más cómodos (y especiales) que han llamado nuestra atención. Sobre todo uno, protagonizado por un pantalón dorado y zapatillas.

Elsa ha lucido un pantalón tipo jogger, un diseño que se caracteriza por su estética deportiva, aunque hace mucho tiempo que su uso no se limita solo a planes relacionados con el deporte y está más que aceptado en los estilismos de día a día. Eso sí, para que se pueda incluir (bien) en un look de trabajo no vale cualquier modelo. Gracias a su acabado ligeramente satinado y al tono dorado, el pantalón que lleva la actriz no resulta excesivamente casual.

Ella lo ha combinado con una camiseta blanca sin mangas, un básico que no falta en el armario, aunque se puede lucir también con un modelo de manga corta e, incluso, una blusa. Para culminar su look y hacerlo un poco más cómodo, Elsa ha recurrido a unas zapatillas blancas con cuña interna y detalles de glitter que las hacen muy especiales. Se trata de un modelo de la firma Gioseppo, disponible por 74,95 euros. Si unas sneakers te parecen demasiado informales para tu trabajo, también puedes llevarlos con sandalias planas o alpargatas. ¡Quedará genial!