Talita von Fürsteneberg y Rocco Brignone, la pareja FASHION (con sangre real) que triunfan con sus lookazos

Tener la gran suerte de recibir una invitación personalizada para acudir a la Gala Met no es nada sencillo, y entre los invitados que se han paseado por las míticas escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York, no solo ha destacado Nicola Peltz y la histórica gargantilla de diamantes que ha lucido, también otra veinteañera que ha derrochado estilazo con su elección. Hablamos de Talita von Fürstenberg, la nueva chica de moda que no pasa desapercibida allá por donde pasa con impecables looks, y que acudió de la mano de Rocco Brignone de Brabant.

Que ella lleve este sonoro apellido de la dinastía germana le ha abierto muchas puertas, no solo porque la realeza corre por sus venas, también porque ha crecido entre costuras, ¡nunca mejor dicho! Nieta de la reconocida diseñadora Diane Von Fürstenberg y el príncipe alemán Egon von Fürstenberg, no nos sorprende que triunfe en cada aparición. En esta importante ocasión, en la que ha acudido enfundada en un vestidazo de gala negro confeccionado en capas de tul y bañado de flores blancas tipo camelias homenajeando a Karl Lagerfeld, nos ha enamorado. Pero no fue sola, estuvo acompañada de su novio, el empresario y aristócrata con el que comparte su vida desde 2018, pero también estos momentazos que los han consolidado como la pareja FASHION del momento.

Es cierto que al inicio llevaban su relación en privado y lejos de los focos de los paparazzi, pero cada día que pasa comparten más y más sobre su preciosa y ejemplar historia de amor a los miles de seguidores que siguen sus movimientos a través de las redes sociales. Un hecho que nos acerca aún más a su intimidad como, por ejemplo, descubrir que no solo están muy enamorados y viajan alrededor del mundo dejándonos románticas postales, también que ambos sienten la misma pasión por la moda, ¡casi siempre van combinados en los eventos!

Si en la gran noche de la industria optaron por el atemporal color negro, para la boda del año entre Sofia Richie y el ejecutivo musical Elliot Grainge, que tuvo lugar hace unas semanas en uno de los rincones más fotografiados de la Costa Azul, lucieron estilismos en tonos más alegres. La princesa Talita con un maravilloso estilismo amarillo con pedrería bordada y él con un traje tono paja. A lo largo de ese fin de semana estrenaron otros lookazos como un slip dress confeccionado con pequeñas lentejuelas en verde clarito y una chaqueta y pantalón que encaja fenomenal en la gama cromática. Aunque no siguen la misma táctica que Brooklyn Beckham y su mujer Nicola, la pareja de aristócratas demuestra que cada uno puede seguir con su estilo personal y encontrar un equilibrio en común consiguiendo este armonía. ¿Cómo serán sus próximas propuestas?