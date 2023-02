La romántica escapada de Talita Von Füsrstenberg con su novio a las montañas nevadas

El sonoro apellido alemán y la sangre real europea que corren por sus venas serían dos enganches perfectos para triunfar en las redes y seguir los triunfales pasos de su amiga, la princesa Olympia de Grecia, quien colabora con reconocidas casas de costura, ¡y hasta desfila en Fashion Weeks! Pero hasta hace poco, Talita Von Fürstenberg mantenía su vida privada lejos de los focos, y esta semana ha compartido con sus más de 200 mil seguidores un precioso álbum de fotos de su romántica escapada con su novio, el empresario Rocco Brignone de Brabant, con quien lleva saliendo desde 2018.

- Talita Von Fürstenberg, la mejor compañera de trabajo de su abuela diseñadora

Es cierto que ella no se alía con marcas, pero sí trabaja a tiempo completo con una muy especial, aquella que fundó su abuela en los años setenta en Nueva York, Diane Von Fürstenberg. Y no es la primera vez que vemos a la pareja posar así de sonrientes y felices lejos de casa. Suelen viajar juntos a los diferentes rincones del globo terráqueo, e incluso han pasado por la alfombra roja de la Gala MET vestidos de etiqueta. Los veinteañeros han abandonado su hogar situado en la Gran Manzana para disfrutar del aire puro lejos del bullicio de la ciudad en una estación de esquí en la que han estado rodeados de nieve y con un divertido plan actividades en contacto con la naturaleza, como montar en moto de nieve. Incluso han coordinados con sus looks de invierno, la misma fotogénica y estudiada estrategia que utilizan Nicola Peltz y Brooklyn Beckham.

- Los vestidos estampados de Talita Von Fürstenberg son todo lo que necesitas para tus planes de otoño

Podría ser en Aspen, los Alpes suizos o franceses e incluso en Baqueira, pero no han desvelado el destino elegido para vivir su maravilloso e íntimo cuento de invierno digno de una película de Netflix. Lo que sí han hecho, es aprovechar este viaje y capturar momentos con un idílica postal tras su espalda con el objetivo de visibilizar el negocio en el que se embarcó Rocco hace un tiempo, la empresa Laúd Tequila. Las montañas nevadas y los rayos de sol han sido los aliados perfectos para hacer de estas instantáneas, toda una declaración sobre lo enamorados que están. ¿Habrá boda en camino? ¡Seguiremos informando!