Talita Von Fürstenberg, la mejor compañera de trabajo de su abuela diseñadora

Tener una madre que te guía en el terreno de la moda, como hace Kate Moss con su pequeña Lila Grace, te abre las puertas a la industria; pero si además tienes la gran suerte de disfrutar aún de tu abuela al lado, el triunfo ya está más que asegurado. Es el caso de Talita Von Fürstenberg, la nieta de la princesa Diane Von Fürstenberg, que promete ser la nueva revelación del panorama. No solo por la impecable elección de sus looks con los que se le ha relacionado con el armario del famoso personaje Carrie Bradshaw, también por su influencia en la empresa que fundó la legendaria diseñadora allá por los maravillosos años setenta, un detalle FASHION que ha marcado de por vida el armario de la veinteañera, quien parece estar escalando puestos en la firma que lleva su apellido aristócrata.

Diane es una de las mujeres que mueve los hilos del sector más fotogénico y cambiante del mundo, pertenece al selecto grupo de emprendedores como Gabrielle Chanel, Karl Lagerfeld y Phoebe Philo que han marcado el rumbo, y contar a su lado con trabajadores en los que confiar plenamente es parte esencial de su éxito. Quizás es por eso que la nacida en Nueva York en 1999 haya subido poco a poco los puestos hasta alcanzar una buena posición en la firma de moda que revolucionó el armario femenino décadas pasadas y adoran celebridades como Olivia Palermo, Kaia Gerber, Karlie Kloss...

Meses atrás anunciaron tímidamente a través de las redes sociales que la casa de costura comenzaría a experimentar una nueva era, y parece que con esta imagen reunidas en torno a una amplia mesa en la oficina y con pequeñas videocámaras, ¡nos han dado una pista de lo que puede tratar! Gracias a la visión de su nieta, ¿se acercarán más a la Generación Z? ¿Seremos testigos de un cambio en el código de vestuario de Fürstenberg? No hay ninguna confirmación oficial, pero según hemos visto estas últimas semanas Talita podría ser la elegida para tomar el relevo de su abuela, pero aún no, ¡en el futuro, cuando llegue el momento! Desde pequeña, la que también es amiga de Olympia de Grecia, ha crecido rodeada de telas, confección, trajes únicos y fiestas exclusivas con invitados de renombre, por eso no hay lugar a dudas que ella es su mejor apoyo, tanto a nivel personal y familiar, como dentro de la empresa de la compañía.

Aunque la hemos visto reunida en la oficina como una trabajadora más, la joven mente creativa que aporta frescura a los proyectos, ha sido la protagonista estrella de los últimos lanzamientos posando en los canales de Venecia; e incluso asistiendo a la mediática Gala MET de la mano de su pareja, el empresario Rocco Brignone de Brabant (con quien lleva saliendo varios años) luciendo vestidazos de ensueño creados especialmente para ella. ¿Estamos ante la nueva cara de la marca de Diane Von Fürstenberg? Seguiremos informando.