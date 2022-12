Olympia de Grecia y Talita Von Fürstenberg aciertan con looks rojos en la fiesta de Navidad

Si eres una amante de la moda y la época navideña, seguramente sabrás cuál es el color fetiche que no falta en la decoración de las casas y mesas, tampoco en el repertorio de vestuario: ¡el rojo! Tono que ha protagonizado los looks festivos de dos de las veinteañeras más estilosas de la década a las que la sangre real corre por sus venas, Olympia de Grecia y Talita Von Fürstenberg. Ambas familias se han unido para celebrar el día de Navidad con una sofisticada velada en un majestuoso hogar con sede en Nueva York, aunque realmente lo que nos ha llamado la atención de su clásico posado, ¡es la impecable elección de sus trajes!

Gracias a sus apellidos e historias familiares, ambas se sitúan en la cúspide de la socialité neoyorquina, aunque debemos recordar que sus raíces se remontan a Europa. Su importante influencia entre veinteañeras como ellas se debe al buen sentido del gusto que tienen, ya que han desfilado para casas de costura, colaborado en la creación de varios diseños y ser la imagen de campañas internacionales. En esta ocasión han demostrado que el color que favorece a todas las mujeres por igual es la opción estrella para brillar en una fiesta sin necesidad de añadir demasiados complementos.

Hace unos días hablábamos del vestido de terciopelo que estrenó Olympia en una cena en Londres, ahora, la royal ha recuperado del armario un sofisticado diseño que le sienta como anillo al dedo y que llevó el pasado mes de febrero en una celebración privada. Un diseño rojo de la modista favorita de Kate Middleton, Emilia Wickstead, conocido como Keeley. Es ceñido, de corte midi y palabra de honor y recuerda al que lució Audrey Hepburn (aunque el suyo estaba firmado por el gran Hubert de Givenchy) en una de las escenas de la famosa película Funny Face. En cambio, su amiga Talita ha optado por una versión estampada con ese guiño setentero que popularizó su abuela, la icónica diseñadora Diana Von Fürstenberg.

También nieta del príncipe alemán Egon von Fürstenberg, ha posado junto a sus padres y hermanos enfundada en un vestido largo con hombros al aire, ceñido a la cintura y anudado al cuello. Un acertado atuendo satinado con un elegante patrón a rayas perpendiculares que crean un precioso efecto óptico y que ha combiando con un par de botines negros y la melena suelta. Si no sabes qué ponerte para tu próximo compromiso, he aquí dos inspiraciones con las que no fallar, ¿cuál es tu favorita?